ضمن «حياة كريمة».. جامعة كفر الشيخ تطلق قافلة طبية شاملة لقرية برج مغيزل

نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب، بالتعاون وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة كفرالشيخ ووزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارةالمركزية لتنمية الشباب و صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، قافلة طبية شاملة لأهالي قرية "برج مغيزل" والقرى المجاورة التابعة لمركز مطوبس بإشراف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ والدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

شارك في القافلة الشاملة كليات الطب البشري، والتمريض، وطب الفم والأسنان، بإشراف الأستاذ الدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب، الأستاذ الدكتور مها أبو جازية عميد كلية التمريض ، الأستاذ الدكتور إيناس الجندي عميد كلية طب الفم والأسنان .

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور عبد الرازق دسوقي أن هذه القوافل تأتى ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الطبية البشرية والبيطرية والزراعية والإرشادية والتوعية في مختلف المجالات المجانية للمواطنين في المناطق النائية وتأكيدا لدور الجامعة المجتمعي والإيجابي لأهالي القرى الواقعة في نطاقها حيث تهدف الجامعة إلى النهوض بالتنمية الصحية والاجتماعية والبيئية والفكرية وتوفير خدمة طبية متميزة لغير القادرين ينفذها أساتذة متخصصين من مختلف الكليات لتحقيق الاستفادة من الكفاءات العلمية المتخصصة بالجامعة.

أضاف د. دسوقي بأنه جرى الكشف المجاني على جميع المرضى وعددهم 1837مواطن على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.

وأشار رئيس الجامعة الى أن القافلة الشاملة تهتم بشكل فعال في تنمية الوعي الصحي بإشراف أساتذة متخصصين من كليات "الطب، والتمريض" من خلال تخصصات الباطنة، العيون والرمد، الأنف والأذن والحنجرة، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، النفسية والعصبية، الأطفال و جراحة عامة، جراحة عظام، جراحة المسالك البولية، جراحة المخ و الأعصاب والأمراض الصدرية، بالإضافة إلى تخصصات أخرى.

وذكر د.دسوقي أن القافلة تضمنت أيضا عيادة خاصة من كلية التمريض لقياس نسبة السكر في الدم والوزن والطول وقياس ضغط الدم وتقديم إرشادات للسيدات والأطفال في العناية الشخصية والتغذية السليمة مع تقديم التوعية الخاصة للوقاية من مرض السكري والضغط و كيفية العناية بالقدم السكري وأنيميا الأطفال وإرشادات للسيدات عن الصحة الإنجابية والأطفال في التغذية السليمة للوقاية من سوء التغذية، بإشراف الأستاذ الدكتور نجوى جودة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأشرف على القافلة ميدانياً الدكتور وائل الفقي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ومدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة نافع حمادة، وفريق من الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة ،ومشاركة شباب أسرة الجوالة بجامعة كفرالشيخ بقيادة مدير الإدارة د.صفوة شلبي وفريق العمل بالإدارة الذي ضم حازم عياد، وأحمد عبد الله، ومحمد صلاح.