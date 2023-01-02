الإثنين 02 يناير 2023
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توك شو

فيلم تسجيلي حول حياة وحيد حامد.. ويسرا: «حالة لن تتكرر»

طارق الشناوي
طارق الشناوي

قدم برنامج "عن قرب"، فيلمًا تسجيليًا عن الكاتب والسيناريست وحيد حامد، والذي تحل اليوم الإثنين ذكرى وفاته الثانية.

طارق الشناوي: وحيد حامد كان قارئًا جيدًا

واستضاف الإعلامي أحمد الدريني، خلال برنامجه على “DMC"، عددًا من النجوم والنقاد ليتحدثوا عن الكاتب الراحل ومنهم الناقد الفني طارق الشناوي، والذي قال عنه، إن وحيد حامد، سبق ووصفه بفلاح مصر الفصيح، لأن لديه قطعة درامية فهو قارئ جيد ولديه إلمام بالصحافة العامة.

وقال عنه الكاتب والناقد الفني عصام زكريا، إن وحيد حامد من القلائل في مجال الكتابة، الذي كان لديه شهرة وتأثير وحضور يعادل حضور المخرجين والنجوم ويعادل حضور المفكرين لحد ما.

أما الفنانة يسرا فقالت عنه: "وحيد حامد عندما يتحدث عن موضوع فلا يتحدث عنه بشكل سطحي، ممكن يظهر عادي ولكنه ليس كذلك، مؤكدًة أن مصر هي أكبر حب في حياته.

وأضافت، أن وحيد حامد حالة لا تعتقد أنها من الممكن أن تتكرر بسهولة. 

وحيد حامد يسرا مصر تتكرر بسهولة طارق الشناوي

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