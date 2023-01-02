الإثنين 02 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
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محافظات

محافظ مطروح يستقبل فريق الهيئة القومية للاستشعار عن بعد (صور)

محافظ مطروح خلال
محافظ مطروح خلال الاجتماع

استقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح فريق الهيئة القومية للاستشعار عن بعد التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمى كلا من الدكتور حسام حمدى عليوة والدكتور حازم محمود حبيب، بحضور حسين السنينى مدير تنمية القرية وحسام حفتى مدير وحدة الـGis بالمحافظة.

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جاء ذلك لعرض نسخة من أهم مخرجات مشروع دراسات تقييم مصادر المياه الجوفيه والسطحية لأهداف التنمية المستدامة لبعض المناطق المختارة بالساحل الشمالي الغربي لمصر، خاصة من المنطقة من الحمام حتى فوكة شرق مطروح.

وقال الدكتور حسام عليوة إنه تم إجراء الدراسة الأسبوع الأخير من سبتمبر ٢٠٢٢، مع تقديم نسخة للمحافظة لوضعها تحت تصرف المحافظة لبحث كيفية الاستفادة من مخرجات المشروع.

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وقدم محافظ مطروح الشكر لجهود الهيئة القومية للاستشعار عن بعد علي تعاونها مع المحافظة كجهة بحثية وعملية، موجهًا بعقد اجتماع لجميع الجهات المختصة من مركز التنمية المستدامة والرى وهيئة الطرق وغيرها لاستعراض ما جاء بالدراسة وكيفية التعامل من الرؤية علمية والتعامل على أرض الواقع لتحقيق اقصى استفادة في مجال حصاد مياه الامطار ومسار الطرق وخط السكة الحديد الجديد وغيرها لخدمة أهالى مطروح وخطط التنمية بها.

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محافظ مطروح حصاد مياه الأمطار التعليم العالي والبحث العلمي أهداف التنمية المستدامة مطروح

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