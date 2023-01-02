الإثنين 02 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بلومبرج: المليارديرات الروس خسروا 93 مليار دولار بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا

أرشيفية
أرشيفية

خسر المليارديرات الروس منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ما يزيد من 93 مليار دولار.

ووفقا لما نقلته وكالة "بلومبرج" : فقد انخفضت أيضا أصول المليارديرات الأجانب،  وخسر أغنى 500 شخص في العالم عام 2022 ما يقرب من 1.4 تريليون دولار. 

ووفقا لبلومبرج، فومن بين هؤلاء، يعود 392 مليار دولار إلى الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" إيلون ماسك، ومؤسس "أمازون" جيف بيزوس، ومؤسس Binance جان بين جاو، ومؤسس Meta مارك زوكربرغ .

 وسبق وقدرت مجلة "فوربس" خسائر المليارديرات حول العالم عام 2022 بنحو تريليوني دولار. وانخفض عدد المليارديرات العام الجاري في العالم من 2671 إلى 2523 ملياردير

مقتل 63 جندي روسي في هجوم أوكراني استهدف مركز للمجندين

أعلنت  وزارة الدفاع الروسية اليوم،  إن 63 جندياً سقطوا في هجوم أوكراني استهدف موقعاً مؤقتاً للمجندين الروس في ماكيفكا الأوكرانية.

ووفقا لما نقلته وكالة رويترز قالت الوزارة الروسية، إن الهجوم تم بستة صواريخ "هيمارس" أميركية الصنع.

زيلينسكى يعلن تدمير 45 مسيرة روسية فى أول أيام 2023

وأعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عن أن قوات بلاده دمرت 45 طائرة مسيرة تابعة لروسيا، في اليوم الأول من العام الجديد 2023.
وأشار زيلينسكي في منشور عبر تطبيق تليجرام، إلى تعرض أوكرانيا إلى هجمات روسية بالطائرات المسيرة، الأحد.
وأضاف أن القوات الروسية استهدفت العديد من المناطق الأوكرانية بطائرات مسيرة ذات صناعة إيرانية.
وأكد أن منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية تصدت لهذه الهجمات، ودمرت 45 طائرة مسيرة تابعة لروسيا.
وفي 24 فبراير 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعها رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا" في سيادتها. 

 

بلومبرج العملية العسكرية أوكرانيا المليارديرات الروس 93 مليار دولار خسائر المليارديرات

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وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان «٢»

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