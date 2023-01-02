ضبط 28 مخالفة متنوعة في حملة تموينية بمدينة الضبعة بمطروح

قالت المهندسة هند محمود مساعد مدير مديرية التموين بمطروح، أنه بالتنسيق مع قسم مباحث التموين تم تنفيذ حملة تموينية بمركز و مدينة الضبعة بمعرفة الإدارة التموينية بقيادة عصام وفا مدير إدارة تموين الضبعة حيث تم ضبط عدد 28 مخالفة تخص المخابز البلدية ومستودعات الدقيق.

وأوضحت أنه تضمنت المخالفات" 5 مخالفات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ، مخالفة عدم وجود ميزان حساس بالمخبز، 13 مخالفة عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل (مخابز بلدية – مستودعات دقيق )، 6 مخالفات عدم نظافة أدوات العجين و الغرف المستخدمة في إنتاج الخبز، 3 مخالفات عدم إعطاء بون للمواطن بصرف مستحقاته من الخبز " مؤكدة علي تم قيد المحاضر بأقسام الشرطة المختصة للعرض على وكيل النائب العام للنظر والتصرف.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية و اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة والمرور الدوري على الأسواق ومتابعة عمل جميع الأنشطة التموينية ومتابعة ما يتم عرضه للمواطنين من سلع و منع احتكار السلع أو منع بيعها للمواطنين وضبط المخالفات واتخاذ اللازم حيالها قانونا .

وفي ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف الرقابة على الأسواق ومتابعة المعروض من السلع الغذائية والتأكد من سلامتها ومنع أى تجاوزات او إحتكار السلع خاصة الأساسية والحفاظ دائما على وجود مخزون استراتيجى من السلع والمواد التموينية والبترولية

جاء ذلك خلال لقاء اللواء محافظ مطروح مع هند مساعد مدير مديرية التموين بمطروح حيث اوضحت انه يتم العمل من خلال الحملات التموينية على الوصول إلى جميع المناطق مشيرة الى انه مع اول الحملات التموينية بمدينة مرسى مطروح بعد تكليفها وبالتعاون مع مباحث التموين تم ضبط طن و٣٦٠ كجم سكر تمويني وطن ونصف دقيق بلدي مدعم تم تجميعهم بأحد مخازن المواد الغذائية بمنطقة وداي الرمل بمرسى مطروح للبيع بالسوق السوداء والاستعمال في غير الغرض المخصص له.

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