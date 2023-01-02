الإثنين 02 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ننشر حركة تداول السفن والحاويات العامة وسفن البضائع في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

 استقبل ميناء دمياط خلال  24 ساعة الماضية عدد 9 سفن ، بينما غادر عدد 9 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة  ،  منها ناقلة الغاز المسال ( MARAN GAS EFESSOS  ) والتى ترفع علم اليونان و يبلغ طولها 294 مترا و بعرض 45 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 61 ألف طن من الغاز المسال ، و السفينة ( PETRA STAR  ) و التي ترفع علم بنما ويبلغ طولها 190 م وعرضها 30 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 41 الف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية .

يأتي ذلك في اطار جهود الدولة و تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية و تلبية إحتياجاتها من القمح .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 19550 طن تشمل :  9450 طن يوريا و 2800 طن مولاس و 1250 طن رمل و 6050 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 44090 طن تشمل : 718 طن قمح و 300 طن تفاح و 12250 طن خردة و 11543 طن سكر و 1146 طن خشب زان و 2958 طن عدس و 110 طن كتان و 7637 طن فول و 50 طن صويا و  960 طن مولاس و 6240 طن بضائع متنوعة و 540 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 178 طن  .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 339 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 59 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2805 حاوية مكافئة .


ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 72063 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 76824 طنًا ،  بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3481 شاحنة .

محافظ دمياط دمياط ميناء دمياط استقبل ميناء دمياط 15 سفينة للحاويات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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