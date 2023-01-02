ننشر حركة تداول السفن والحاويات العامة وسفن البضائع في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن ، بينما غادر عدد 9 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة ، منها ناقلة الغاز المسال ( MARAN GAS EFESSOS ) والتى ترفع علم اليونان و يبلغ طولها 294 مترا و بعرض 45 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 61 ألف طن من الغاز المسال ، و السفينة ( PETRA STAR ) و التي ترفع علم بنما ويبلغ طولها 190 م وعرضها 30 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 41 الف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية .

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يأتي ذلك في اطار جهود الدولة و تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية و تلبية إحتياجاتها من القمح .

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وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 19550 طن تشمل : 9450 طن يوريا و 2800 طن مولاس و 1250 طن رمل و 6050 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 44090 طن تشمل : 718 طن قمح و 300 طن تفاح و 12250 طن خردة و 11543 طن سكر و 1146 طن خشب زان و 2958 طن عدس و 110 طن كتان و 7637 طن فول و 50 طن صويا و 960 طن مولاس و 6240 طن بضائع متنوعة و 540 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 178 طن .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 339 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 59 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2805 حاوية مكافئة .



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 72063 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 76824 طنًا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3481 شاحنة .