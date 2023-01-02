الإثنين 02 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

يعد ضبط 225 فرش حشيش بمخزنه.. البحث عن ديلر الوراق

حشيش
حشيش

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لضبط أكبر تاجر حشيش بالوراق، عثر داخل مخزنه على 225 طربة حشيش، وجاري البحث عن المتهم الهارب.

وفي ضربة قاسمة لتجارة الكيف وجهتها الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، مساء الأحد، عقب مداهمة مخزن مواد مخدرة يملكه تاجر يسمي “محمود.ف” وشهرته “الفرشوطي” وعثر داخل المخزن على كمية كبيرة من المخدرات تقدر بـ 225 فرش حشيش تم تحريزها بمعرفة رجال المباحث.

البداية بورود معلومات لضباط مباحث الجيزة عن قيام المتهم الهارب بحيازة المخدرات “جاري ضبطه” بحيازة كمية كبيرة من مخدر الحشيش داخل مخزن يملكه بدائرة قسم شرطة الوراق وبحوزته مواد مخدرة، وعلى الفور تم تجهيز حملة مكبرة ضمت ضباط قطاع مباحث شمال الجيزة ومداهمة المخزن وضبط وتحريز كمية 225 فرش حشيش وعامل داخل المخزن وبسؤاله أقر أنه يعمل حارس بالمخزن وليس له علاقة بالمضبوطات، وأرشد عن مالك المخزن.

وبعمل التحريات وسؤال عدد من الشهود أيدو أقوال عامل المخزن، وأن المتهم الهارب يعد أكبر مروجي الحشيش بمحافظة الجيزة، وتم إخطار اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة الذي كلف مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة ضبط المتهم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حشيش الوراق مديرية أمن الجيزة تاجر حشيش الجيزة

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