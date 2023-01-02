ضبط مديري محطتي وقود جمعا 238800 لتر مواد بترولية بالسويس

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الجهود عن ضبط مديرين مسؤولين عن محطتين لتموين السيارات – بمحافظة السويس، لتجميعهما كمية قدرها (238800 لتر مواد بترولية "سولار - بنزين" عيني") للاتجار بها فى السوق السوداء مستوليين على الدعم المقرر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.