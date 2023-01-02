الإثنين 02 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

غازبروم: وصلنا لمستوى جديد فى مجال توريد الغاز إلى الصين

غازبروم
غازبروم

أعلن رئيس شركة غازبروم الروسية، أليكسي ميلر، أن الشركة وصلت مع حلول 1 يناير الحالى إلى مستوى جديد مبدئيًا في مجال توريد الغاز إلى الصين.

وأشار ميلر، إلى أنه في العام الماضي وبطلب من الجانب الصيني، كانت عمليات التوريد تنجز بكميات تتجاوز التعاقدية، مما جعل من الممكن تنفيذ بنود الاتفاقات بزيادة ملحوظة.

وتابع رئيس غازبروم: "بطلب من الجانب الصيني كذلك، قمنا في 31 ديسمبر، أي قبل أيام قليلة من الموعد المحدد، بالانتقال إلى تسليم الأحجام اليومية الواردة في العقد الخاص بالعام التالي، وبهذا الشكل، اعتبارًا من 1 يناير 2023، انتقلت شركة غازبروم إلى مستوى جديد تمامًا في مجال توريد الغاز إلى الصين"، وفقًا لوكالة نوفوستي.

وأعلنت شركة غازبروم عدة مرات عن تسجيل أرقام قياسية في مجال توريد الغاز إلى الصين، إذ كانت المرة الأخيرة في 28 ديسمبر، عندما زادت كميات التوريد عما متفق عليه بنسبة 18.7%.

رئيس الصين لـ بوتين: 2023 فرصة لتعميق التعاون الاستراتيجي الشامل

وقبل يومين، قال الرئيس الصيني شي جين بينج، لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، عن استعداده للحفاظ على اتصالات وثيقة معه في العام الجديد.

وقال «شي»، في برقية التهنئة لنظيره الروسي بمناسبة العام الجديد: «أنا مستعد للحفاظ على اتصالات وثيقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل قيادة بلدينا نحو تعميق التعاون الاستراتيجي الشامل والتفاعل العملي في مختلف المجالات لصالح شعبي البلدين»، وفقًا لتليفزيون الصين المركزي.

وأكد الرئيس الصيني أن العلاقات الروسية الصينية ستحصل في عام 2023 على فرص جديدة للتنمية.

ولفت إلى أنه في عام 2022، حافظت العلاقات الروسية الصينية على زخم جيد، قائلًا إن التعاون الروسي الصيني في المجالين التجاري والاقتصادي نما بشكل مطرد، وحقق التعاون في مجالات مثل الطاقة والاستثمار والاتصالات نتائج جديدة.

واجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الصيني شي جين بينج، الجمعة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث هنأ بوتين، الرئيس الصيني بمناسبة العام الجديد.

غازبروم توريد الغاز الصين عمليات التوريد الغاز

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان «٢»

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