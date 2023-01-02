التحقيق مع ربة منزل متهمة بقتل طفلها الرضيع بالسلام

بدأت نيابة السلام التحقيق موسعة مع ربة منزل متهمة بقتل طفلها حديث الولادة وإلقاء جثته في الشارع، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة في محيط الواقعة.

تلقى اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا من قسم شرطة السلام ثان يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالى بالعثور على جثة طفل حديث الولادة مقتولًا وملقى في الشارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة طفل حديث الولادة لم يمر على ولادته سوى عدة أيام، مصابا بطعنات ملقاة في الشارع بمدينة السلام، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة بمدينة السلام لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.