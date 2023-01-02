الإثنين 02 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 89 قطعة سلاح ناري و379 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

سلاح ناري
سلاح ناري

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، من ضبط (89) قطعة سلاح ناري، و(379) قضية مخدرات، وتنفيذ (43116) حكما قضائيا متنوعا.

وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن ضبط (20) قضية اتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة)، بحوزة 22 متهما لعدد 8 منهم معلومات جنائية وتنفيذ (2362) حكما قضائيا متنوعا وضبط (11) قطعة سلاح ناري وأبيض.

وزارة الداخلية مديريات الأمن سلاح نارى الامن العام

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