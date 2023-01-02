«صحة بنى سويف»: الكشف على 1573 مواطنًا ضمن قافلة طبية بالواسطى

قال وكيل وزارة الصحة ببني سويف، الدكتور محمد يوسف، إنه تم الكشف على 1573 مواطنًا وصرف العلاج لهم بالمجان، خلال تنفيذ إدارة القوافل لقافلة طبية على مدار يومي "السبت والأحد الماضين" بقرية النواميس مركز الواسطى.

وأوضح وكيل الوزارة، في بيان اليوم الإثنين، أن القافلة شملت 9 عيادات في 8 تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان) وسط إجراءات وقائية مشددة، وتم إجراء تحاليل دم لـ45 حالة، والطفيليات لـ50 حالة، وإجراء أشعة لـ9 حالات، وموجات فوق صوتية لـ45 حالة، واستصدار 14 قرارًا للعلاج على نفقة الدولة، وتحويل 7 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج.

وأشار إلى أن فعاليات القافلة تضمنت عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 100 مواطن عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا، السعار، إنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا)، الأمراض غير المعدية (الضغط، السكر والسمنة)، أورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ100 مواطن.

وكانت قد بدأت القافلة الطبية المجانية أعمالها اليوم الإثنين، بقرية الأربعين 2 في مركز باريس بالوادي الجديد، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية المتباعدة التي تستحق الرعاية الطبية اللازمة.

وقال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، في بيان اليوم: "إن القافلة تستمر على مدار يومين، وتضم تخصصات طبية مختلفة تشمل نساء وولادة، خدمات تنظيم الأسرة، الباطنة، الأطفال، الأنف والأذن، العظام، الجراحة، الرمد، الأسنان، القلب، الجلدية، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، وتم توفير كل الأدوية التي ستصرف للمرضى بالمجان".

وأضاف أن القافلة الطبية تأتي في إطار سلسلة قوافل طبية مختلفة ضمن مبادرة "حياة كريمة" في مناطق الوادي الجديد لتوفير الخدمات الطبية بالمناطق المتباعدة، وسد العجز في نقص التخصصات المختلفة، وتنفذ في أغلب القرى بمراكز المحافظة الإدارية الخمسة.