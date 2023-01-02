الإثنين 02 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع 7 مواطنين فى انقلاب سيارة بترعة الإبراهيمية بالمنيا

انقلاب سيارة بترعة
انقلاب سيارة بترعة

لقى 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 3 آخرون وقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص فى ترعة الإبراهيمية، بقرية المحرص على طريق مصر أسوان الزراعى بمركز ملوى جنوب المنيا،أسفر عن  مصرع 4 مواطنين وإصابة 3 آخرين.

 البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات، النجدة يفيد انقلاب سيارة ميكروباص فى ترعة الإبراهيمية في مركز المنيا، بالقرب من قرية المحرص التابعة لمركز ملوي، وقد أسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين، تم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقى العلاج.

 كشفت التحريات الأولية، عن أن السرعة الزائدة سبب وقوع الحادث وتحرر محضر بالواقعة وتباشر النيابة العامة التحقيقات وتم إزالة آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات.

حادث انقلاب سيارة ميكروباص ترعة الابراهيمية مصر أسوان الزراعى ملوي

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