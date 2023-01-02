إعلام النواب: 3 حلول للنهوض بالاستثمار وجلب استثمارات أجنبية ومحلية مباشرة

قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن ملف الاستثمار من أهم وأبرز الملفات خلال الوقت الحالى، بداية من حل مشكلات المستثمرين القائمة، سرعة إصدار التراخيص للمشروعات المتقدمة، وأخيرا الترويج للمشروعات والفرص المختلفة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وفى نفس الوقت توفير فرص عمل ودعم الخزانة العامة للدولة.

وأوضحت رشاد أن التواصل المستمر مع المستثمرين لحل مشاكلهم خطوة على الطريق الصحيح لجلب مزيد من الاستثمارات سواء الأجنبية أو المحلية، إضافة لأهمية الترويج للفرص الواعدة في السوق المصرية، لجذب الاستثمارات الخارجية، وتيسير الإجراءات، وحل المشكلات، مؤكدا أن ما تقوم به الدولة خلال الفترة الأخيرة من الاهتمام بالبنية التحتية والمدن الجديدة والطرق وشبكة النقل يساهم بقوة فى دعم ملف الاستثمار.

وشددت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، على ضرورة تبسيط وتيسير إجراءات إصدار التراخيص، ومتابعة المشروعات لبدء العمل بها، مشيدة بحزمة الإجراءات الخاصة بتهيئة المناخ الاستثمارى الداعم لنمو صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال انتهاج عدد من السياسات والإجراءات المتصلة بقرارات المجلس الأعلى للمجتمع الرقمى.

وأكدت رشاد، أن حوكمة البيئة الرقمية يسهم فى تحقيق التوازن المطلوب بين حماية خصوصية البيانات الرقمية للمواطنين، وتحفيز الشركات على الاستثمار، والاستثمار فى تطوير البنية التحتية للاتصالات، مؤكدة أن هناك العديد من الجهود التى بذلتها الدولة مؤخرا الهدف منها التيسير على المستثمرين وجلب المزيد من الاستثمارات.

وأكدت رشاد، أن حوكمة البيئة الرقمية يساهم فى تحقيق التوازن المطلوب بين حماية خصوصية البيانات الرقمية للمواطنين، وتحفيز الشركات على الاستثمار، والاستثمار فى تطوير البنية التحتية للاتصالات، مؤكدة أن هناك العديد من الجهود التى بذلتها الدولة مؤخرا الهدف منها التيسير على المستثمرين وجلب المزيد من الاستثمارات.