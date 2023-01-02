الإثنين 02 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إغلاق ميناء العريش البحري لليوم الثاني لسوء الأحوال الجوية

ميناء العريش البحري
ميناء العريش البحري

واصلت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الاثنين، إغلاق ميناء العريش البحري لليوم الثاني، للحالة الجوية غير المستقرة التي تسود محافظة شمال سيناء.

وأكد مصدر مسؤول بميناء العريش البحري أنه سيتم افتتاح الميناء عقب استقرار الأحوال وتحسن الظروف الجوية، مشيرا إلى أن الميناء ينتظر وصول عدد من السفن لتصدير المنتجات السيناوية فور تحسن الأحوال الجوية.

وتتعرض محافظة شمال سيناء لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية من رياح شديدة وارتفاع أمواج البحر.

وكان قد صرح وزير النقل الفريق كامل الوزير، بأن ميناء شرق بورسعيد من الموانئ الجديدة التي أقيمت في 2016 بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، على خلفية إدخال 5 كيلومترات أرصفة.

وأضاف الوزير، خلال حوار تليفزيوني، على هامش الإفراج عن البضائع في ميناء الإسكندرية “تباعا”، أن الميناء يتميز بأنه على الخط الملاحي العالمي لقناة السويس، لذلك أصبح الميناء الأول في تناول الحاويات، حيث يحتل المركز الـ15 على مستوى العالم، وسيتقدم مركزه في السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن حجم التجارة ما بين صادر ووارد في كل موانئ مصر قبل 2014، كان 140 مليون طن، بمعدل 10 ملايين حاوية، مبينا أن وزارة النقل أعدت خطة لتطوير النقل البحري والنقل متعدد الوسائط، لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، في ظل تمتع مصر بموقع فريد عالميا.

وأوضح أن ميناء الإسكندرية الكبير كان يستحوذ على 50% تقريبا من تجارة مصر بالكامل، وسيستمر في الاستحواذ على 50% من تجارة مصر بالكامل، بسبب عمل وزارة النقل على تطويره، من خلال زيادة الأرصفة، وهذا يرجع إلى موقع ميناء الإسكندرية المميز.

وأشار وزير النقل الفريق كامل الوزير، إلى أن النقل النهري من أرخص وسائل النقل، لكنه كان منسيا، مبينا في الوقت نفسه أنه حصل على توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعظيم الاستفادة من النقل النهري، وإعداد موانئ نهرية.

وأشار إلى أن النقل النهري كان في الماضي موزعا ما بين وزارتي النقل والري، بجانب هيئات أخرى، وقال مازحا: "النقل النهري له صاحب".

وأضاف أن مصر، منذ عام 2019، وهي تعمل على إدخال الشركات المصرية في إنشاء الموانئ، بعد توجيه الرئيس السيسي بتعميم تجربة إنشاء الموانئ بأياد مصرية.

وتابع: "لن نبيع أي ميناء في مصر، لا الآن ولا مستقبلا، وعقيدتنا تقوم على مبدأ (مصرية الموانئ)، ولن نبيع أي ميناء".

ونوه إلى أن ميناءي بورسعيد والسخنة سيكونان في العشرة الأوائل على العالم، مبينا أن ميناء الإسكندرية كان الـ227 على العالم وأصبح الـ127، لافتا إلى أنه في نهاية عام 2024 سيكون في المائة الأولي.

إغلاق ميناء العريش البحري لليوم الأحوال الجوية إغلاق ميناء العريش البحري لليوم واصلت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم الاثنين ميناء العريش البحري ميناء العريش البحري

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وائل لطفي

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