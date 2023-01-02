«السكر» يقتل شخصا داخل ميكروباص بمنشأة ناصر

كشفت تحريات مباحث مديرية أمن القاهرة غموض وملابسات العثور على جثة شخص فى العقد الخامس من عمره داخل ميكروباص بأحد المواقف بمنطقة منشأة ناصر، وتبين أن غيبوبة سكر وراء وفاته.

وأضافت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بوجود جثة داخل سيارة ميكروباص بأحد المواقف بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص فى العقد الخامس من عمره لا توجد به أى إصابات ظاهرية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.