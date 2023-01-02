الجامعة اليابانية تنشئ شركة لدعم الابتكار وإنتاج وسائل تعليمية لتنمية مهارات التفكير

أعلن الدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، بأنه فى إطار اهتمام الجامعة بتحويل مخرجات البحث العلمى وابتكارات علمائها إلى منتجات يستفيد منها المجتمع وفي إطار دعم ريادة الأعمال، تم إنشاء شركة ذات مسئولية محدودة "لوجيك جيم ليمتد" لابتكار وإنتاج وسائل تعليمية وألعاب متخصصة فى تنمية مهارات التفكير المنطقي، موضحًا ان الشركة ستدعم تسويق ابتكار اللعبة التعليمية "رونري" خلال عام 2023.

وأوضح رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، أن "رونري " هو ابتكار بحثي تقدمت الجامعة بطلب تسجيل براءة اختراع له، وهو عبارة عن وسيلة ولعبة منطقية تعليمية ‏تهدف إلى تطوير مهارات التفكير المنطقي الاستقرائي‏ لدى الأطفال والكبار من أي فئة عمرية تبدأ من 5 سنوات.

من جهته، أوضح الدكتور هيثم السيد أستاذ علم المنطق المساعد بالجامعة، أن اللعبة تدعم مهارات التفكير المنطقي وهو التفكير الاستقرائي مشيرًا إلى أن «رونري» هي كلمة يابانية تم إطلاقها على الابتكار كنوع من التقدير للشريك الياباني بالجامعة وتعنى علم التفكير الصحيح أو المنطق.

وأشار أستاذ علم المنطق المساعد بالجامعة إلى أنها سادس لعبة على مستوى العالم من حيث التسلسل التاريخي إلا أنها الأولى من نوعها من حيث إتاحتها لأكبر عدد من مستويات الممارسة (23 مستوى)، ومناسبتها لعدد كبير من الفئات العمرية من 5 سنوات حتى 90 سنة، واللعبة عبارة عن بازل تفكير منطقي بإجمالي 24 وحدة، حيث يحتوي كل شكل رئيسي على 8 وحدات‏ أو أشكال جزئية، كل وحدة منها تحتوى على عدد من المعطيات ‏‏مثل الألوان والأرقام والكلمات والأشكال الرسومية.