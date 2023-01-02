الإثنين 02 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

تفاصيل مشروع تحسين الصورة البصرية على محور الطريق الدائري

محور الطريق الدائري
محور الطريق الدائري

يستكمل الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبوسعدة، إطلاق عدد من المبادرات وتنفيذ عدة مشروعات تطوير وإحلال وتجديد، ومن بينها تحسين الصورة البصرية على محور الطريق الدائري بعد التوسعة الأخيرة، وذلك في إطار تعزيز القيم الإيجابية في المجتمع المصري

ويهدف المشروع إلى إعادة الوجه الحضاري وصياغة الرؤية الجمالية لمسار الطريق الدائري بعد عمليات التوسعة الأخيرة، وتحقيق القيم الجمالية في البيئة العمرانية المحيطة به، والعمل على معالجة التشوهات الحالية وخلق بيئة متنوعة وجذابة بصريا في إطار من الوحدة تحقق التكامل والتجانس البصري بين المناطق المطلة على الطريق، بالإضافة إلى حجب الصور البصرية السلبية كخطوة أولية قصيرة المدى لتحسين الصورة البصرية للمباني والمساحات غير المخططة الواقعة على مسار الطريق الدائري.

والعمل على تقليل الضوضاء الناتجة عن السيارات المارة بالطريق الدائري، خاصة بسبب قرب الطريق من المناطق السكنية، والعمل على إضافة عناصر بسيطة ومتوسطة التكلفة، ولكنها عظيمة التأثير في تحسين الصورة البصرية لمنطقة الدراسة والحد من الضوضاء، والعمل على توظيف كل العناصر المضافة لتقديم تجربة بصرية مميزة لمستخدمي الطريق.

ويمكن اعتبار هذا المشروع نواة للبدء منها في المراحل المقبلة من التطوير من خلال المشاركة المجتمعية للسكان الذين يعيشون في تلك المناطق أو قريبة منها بهدف تقديم صورة حضارية للمدينة والذي سينعكس إيجابيا على مستوى معيشتهم من الناحية الاجتماعية والاقتصادية.

وفي سياق آخر؛ يستمر الجهاز في تحسين الصورة البصرية للميادين الرئيسية في محافظات مصر، وكذلك استكمال مشروع الارتقاء بالفراغ العام بمنطقة وسط البلد، وكذلك منطقة الكوربة بمصر الجديدة، وإعادة إحياء محطة قطار الإسكندرية والفراغ المحيط بها.

وبحسب المهندس محمد أبوسعدة؛ فإن أنشطة الجهاز المتعددة تعمل وفق منظومة وزارة الثقافة تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، من أجل رفعة الثقافة المصرية، والمشاركة في مشروعاتها التوعوية إلى جانب دورها البارز في الحفاظ على التراث المصري.

الجهاز القومي للتنسيق الحضاري تحسين الصورة البصرية على محور الطريق الدائري إعادة الوجه الحضاري المهندس محمد أبوسعدة وزارة الثقافة

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وائل لطفي

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