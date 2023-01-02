كن سفيرًا والعقول الخضراء.. أهم مبادرات التخطيط فى مجال التنمية المستدامة خلال 2022

استعرض المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهم مبادرات وآليات التوعية بالتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 والحوكمة، التي تهدف إلى التوعية بالمعرفة والمهارات والنسق الفكري الذى يؤهل الأفراد لأن يصبحوا ملتزمين نحو بناء مستقبل مستدام، وخلق وعي بأهداف وممارسات التنمية المستدامة، وتم من خلال هذه المبادرات عقد 14 جلسة حضرها 1100 مشارك (حكومة – مجتمع مدني – قطاع خاص – شباب) حول التوعية بالحوكمة، كما تم عقد جلسات توعية بالتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، حضرها 815 متدرب بإجمالي 65 ساعة تدريبية، وتم تقديم استشارات عن كيفية تنفيذ وحدات المراجعة الداخلية والحوكمة لعدد 6 هيئات.

وأشار التقرير إلى مبادرة سفراء التنمية المستدامة "كُن سفيراً" حيث تم تدريب 1157 شاب وشابة خلال عام 2022 ليصل إجمالي العدد إلى 2300 سفيرًا للتنمية المستدامة، كما تم اختيار ٥٠٠ متدرب متفوق من مبادرة كن سفيرًا ليصبحوا سفراء المناخ بهدف حشد جهود العمل المناخي بما يتماشى مع الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطرافCOP27 وما يليه.

كما تم عبر منصة استدامة Estedama إطلاق 54 برنامج في مجالات مختلفة متعلقة بالحوكمة والتنمية المستدامة من خلال التدريب التفاعلي في تطوير وبناء القدرات، و5 برامج خاصة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وفيما يتعلق بمبادرة العقول الخضراء، أوضح التقرير أنه خلال المرحلة التجريبية من المبادرة التي تم تنفيذها خلال 2022 تم تدريب 1400 طالب في المرحلة الابتدائية على مدار 9 أيام تدريبية، في مدارس تحيا مصر بحي الاسمارات تحت رعاية المجلس القومي للمرأة، وتدريب طلبة الصف الخامس والسادس بمدرسة مصر للغات، كما تم إطلاق اول لعبة الكترونية تهدف الي تعزيز الممارسات المستدامة وهي خطوة اولي نحو إطلاق Greenies Mobile Application وهو تطبيق gamified بالكامل وسيحتوي على العاب و motion graphic videos لضمان تعلم مستمر وأثر بعيد المدي للمبادرة، وتم الانتهاء من منهج المبادرة وهو محتوي شامل مبسط باللغة العربية يربط اهم مفاهيم التنمية المستدامة بالسلوكيات اليومية، كما تم إطلاق منصة وقتنا ويهدف المشروع إلى إشراك الشباب في صنع مستقبل مستدام وإتاحة الفرصة لهم للانضمام والمشاركة في مناقشة قضايا تغير المناخ مع صانعي القرار.