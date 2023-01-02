اليوم.. مجلس النواب يناقش اتفاقية الهيدروجين الأخضر مع فرنسا

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الإثنين، مناقشة تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى، عن اقتراحات برغبة مقدم من النائبة جيهان البيومي، بشأن تخصيص قطعة أرض تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية بمنطقة القاهرة الجديدة لإقامة مستشفى عام- محافظة القاهرة.

كما يناقش مجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية رقم 547 لسنة 2021 بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون الفني الاستراتيجي بين مصر وفرنسا، لتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر في مصر، الموقعة في القاهرة بتاريخ 30/ 5/ 2022، والتي تقدم فرنسا بمقتضاها منحة لا تتعد مبلغ 500 ألف يورو (خمسمائة ألف يورو) من خلال مؤسستها المالية التنموية "الوكالة الفرنسية للتنمية AFD".

ووافقت لجنة الطاقة والبيئة على الاتفاقية بعد مناقشتها، حيث يتم استعراض تقرير اللجنة خلال الجلسة العامة مع توصية من اللجنة بالموافقة.

وأشار النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إلى أن الدولة تسير بخطوات متسارعة بدعم وتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومتابعة للتسريع في مشروعات إنتاج الطاقة الخضراء وإنتاج الهيدروجين الأخضر، من خلال عدد من الاتفاقيات والمشروعات خاصة بعدج النتائج التي أفرزتها قمة المناخ بشرم الشيخ "cop27".

وقال إن مصر وقعت أن مصر وفعت العديد من الاتفاقيات والاستثمارات في مجال انتاج الهيدروجين الأخضر في اطار المساعي للتحول المصري لمركز اقليمي للطاقة الخضراء، كما وقعت مصر مع شركة ديمى البلجيكية اتفاقية لتنفيذ الدراسات الخاصة لمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره من مصر، وهى الاتفاقية الثانية من نوعها بعد الاتفاقية الأولى التي تم توقيعها مع شركة "سيمنز" الألمانية للبدء في المشروع التجريبى لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

كما يناقش مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة العامة للبترول وشركة "أيوك برودكشن بي" في لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 212 لسنة 2014، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

ونوه بأن الصحراء الغربية تزخر بالثروات والفرص الاستثمارية في المجالات البترولية، ولذلك يعمل قطاع البترول على زيادة انشطة البحث والتنقيب والتنمية في هذه المنطقة لزيادة الانتاج منها.

وكشف تقرير اللجنة، أن مساحة البحث تبلغ حوالي ألفان وثمانية وخمسون كيلو متر مربع (2058 كم2) تقريباً، وهي تتكون من كل أو جزء من قطاعات بحث أو قطاعات البحث الكاملة.