اليوم.. فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالغردقة

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة، لصيانة المحولات الدورية، التي تقوم بعملها ادارة الصيانة بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر.

وأكد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر في بيان له، أنه سيتم فصل التيار عن عدد من المناطق وهي ممشى النصر 2، وحسين الشريف144 وحدة، ومسجد رياض الصالحين، اليوم الإثنين بداية من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا، لعمل الصيانة الدورية للمحولاتالكهربائية، حيث تجري ادارة الصيانة بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر أعمال صيانة بمحولات منطقة الميناء بداية من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا ، لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية .

وأشار مركز عمليات البحر الأحمر، إلى أنه عادة ما يجرى فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتي تجرى بشكل دورى كإجراء احترازي؛ لعدم قطع التيار الكهربائي بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى، لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.