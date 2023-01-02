الزمالك يدافع عن قمة الدورى أمام أسوان وفيريرا يحذر لاعبيه من صحوة زهرة الجنوب

يحل الزمالك ضيفا على فريق أسوان في الثالثة إلا ويتصدر ربع عصر اليوم باستاد أسوان في افتتاح مواجهات الأسبوع الحادي عشر للدوري الممتاز .

الزمالك يتصدر جدول الدوري برصيد 24 نقطة بفارق الأهداف عن الأهلي ويرفع شعار لابديل عن الفوز للمحافظة على القمة في حين يحتل أسوان المركز الثامن برصيد 12 نقطة متساويا مع سيراميكا كليوباترا والمقاولون وطلائع الجيش .

الزمالك بعد التعادل مع المقاولون عاد للانتصارات بفوز كبيرعلى الإسماعيلي ومن المنتظر أن يحافظ الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا على التشكيل الذي خاض مباراة الدراويش باستثناء الدفع بمحمد عبد الغني في قلب الدفاع بدلا من مصطفى الزناري الذي تم استبعاده بسبب الإصابة ومعه عمر جابر ومحمود حمدي الونش وإبراهيم نداى ومصطفى شلبي ويوسف حسن .

فيريرا الذي أشاد بأداء لاعبيه أمام الإسماعيلي طالبهم بخوض مباراة أسوان بنفس القوة والجدية على اعتبار أنه لا توجد مباراة صعبة وأخرى سهلة وبعد دراسة الفريق الأسواني جيدا ركز فيريرا خلال التدريبات على ضرورة التحكم في وسط الملعب وإيقاف مفاتيح اللعب ومصادر القوة في أسوان خاصة المغربي أحمد بلحاج وعماد فتحي ومحمد حمدي زكي وديلسون كاموني وأكد فيريرا للاعبيه أن استمرار نتيجة التعادل سيزيد من عزيمة لاعبي أسوان وإصرارهم على تحقيق نتيجة إيجايبة وطالبهم بتسجيل هدف مبكر لارباك حسابات الجهاز الفني لأسوان .

فيريرا قام بتغيير طريقة اللعب في أخر مباراتين الى 4-3-3 ويعتمد عللى الثلاثي أحمد سيد زيزو ويوسف أسامة وسيف الجزيري في الهجوم وخلفهم إمام عاشور وعمرو السيسي الذي يتولى أيضا تأمين الجانب الدفاعي مع نبيل عماد دونجا .

قائمة الزمالك لمباراة أسوان

البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك اختار 22 لاعبا في قائمة المباراة وهم محمد عواد ومحمد صبحي ومحمد نديم ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي ومحمد طارق وأحمد أبوالفتوح وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي ومحمد أشرف روقا وعمرو السيسي ونبيل عماد دونجا وإمام عاشور ويوسف أوباما وسيد عبد الله نيمار وسيف جعفر وشيكابالا وأحمد سيد زيزو وسامسون أكينولا ويوسف أسامة نبيه وسيف الدين الجزيري.

في المقابل أصبح أسوان فريقا مختلفا من حيث الشكل والنتائج بعد تولى أيمن الرمادي المسئولية حيث قاد الفريق لتحقيق 4 انتصارات كان أخرها على المصري في الجولة الماضية وأصبح الانظباط التكتيكي واضحا في أداء الفريق الذي خسر ثلاث مباريات مع الرمادي لكن بعد أداء جيد ويسعى ممثل الجنوب لمواصلة عروضه القوية وتحقيق نتيجة إيجابية للبقاء في المنطقة الدافئة بجدول الدوري .

يدير المباراة أمين عمر ويساعده سمير جمال ويوسف البساطي ومعهم صبري إبراهيم حكما رابعا وعمرو الشناوي حكم فيديو ومحمد عزازي مساعد حكم فيديو .