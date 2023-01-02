الإثنين 02 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

توك شو

مواقف لم يستطع محمد حماقى أن يتمالك نفسه ويحبس دموعه فيها

محمد حماقى
محمد حماقى

كشف الفنان محمد حماقي، عن عدد من المواقف التي لم يستطع فيها أن يتمالك نفسه ويحبس دموعه، مؤكدًا أن الموقف الأصعب كان في برنامج "ذا فويس".

قصة الفتاة التي أبكته في ذا فويس

وقال "حماقي"، خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية dmc، إنه خلال مشاركته في برنامج "ذا فويس"، كعضو لجنة تحكيم، استمع لصوت جيد جدًا، وعندما التف له وجدها فتاة على كرسي متحرك، وتأثر بها جدًا وذهب إليها على المسرح وجلس إلى جوارها.

وأضاف، أن لجنة التحكيم تأثرت كلها بصوتها و التفوا حولها على المسرح، وتنافست اللجنة لضمها لفرقهم ولكنها اختارت أن تنضم لفريقه، وبعدها أخرجها من على المسرح، وعاد لمكانه وكان متأثرًا جدًا وكانت الفنانة الإماراتية أحلام ،تنظر له وكأنها تقول أنها تشعر به، وهو كان يريد أن يهرب حتى لا يبكي وفجأة عندما بدأت أحلام تتحدث أنهار من البكاء، واضطروا لوقف التصوير حتى يعود لطبيعته وخرج لغرفته وأخرجوه بعدها في الهواء ولكن عند عودته كانت عيناه منتفخة من كثرة البكاء. 

وأكد أن الفيلم الذي لا يتمالك نفسه وهو يشاهده أيضًا هو فيلم "بلاك"، للفنان أميتاب باتشان، والذي قام بتعليم طفلة كانت لا تسمع ولا تتكلم، لغة للتواصل حتى استطاعت أن تلتحق بالجامعة وبعدها يحدث تغيير في قصة الفيلم عندما يتقدم هو في السن وتقوم هي بمساعدته، وساعد على بكائه لعب الهنود على المشاعر.

وأكد حماقي، أن البكاء يشعره أنه بخير وأن كل شيء يعمل لديه والبكاء تمرين للمشاعر لأنها عندما تسكت تموت ولكن لو تم تحريكها تكون بخير.

محمد حماقى يتمالك نفسه يحبس دموعه كعضو لجنة تحكيم المسرح اميتاب باتشان

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