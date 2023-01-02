رئيس جهاز العبور يوجه بإزالة المخالفات وتطوير الجزر والأحياء والمنطقة الصناعية

أكد المهندس عبد الرؤوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة العبور، على ضرورة المرور على كافة أحياء المدينة لمجابهة أي مخالفة والتصدي لها بكل حزم فور رصدها.

وكلف المهندس عبد الروؤف الغيطي بتشكيل حملة لمتابعة موقف المخالفات بالمدينة، تحت إشراف إداراتي التنمية والأمن، وأثناء مرور الحملة أسفرت عن استغلال بدرومات القطعة رقم (٥) بلوك (١٨٠٥٣)، والقطعة (٧) بلوك ( ١٨٠٧٩) كمخزن إكسسوارات، وتم رفع العداد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أن الحملة أسفرت أيضًا عن ضبط عدد (٢) سيارة نقل للسير بدون تشميع، والعمل بدون تصريح، وتم التحفظ عليهم بمقر الجهاز، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير المحاضر القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وفي ذات السياق، وجه المهندس عبد الرؤوف الغيطي، رئيس الجهاز، بضرورة عمل الصيانة اللازمة لكافة الطرق والمحاور المختلفة بالمدينة، لتسهيل تنقل المواطنين، ولإعادة الواجهة الحضارية للمدينة.

وأعلن رئيس جهاز المدينة أنه تم البدء في أعمال الصيانة وكشط الأسفلت التالف والتجهيز للطبقة الأسفلتية بحارة الخدمة بالطريق الرئيسي لحي الشباب.

وأكد أنه في ظل الجهود المبذولة من الجهاز وتلبية لمتطلبات ومقترحات السكان وأصحاب المصانع بالمنطقة الصناعية (ب&ج) بإعادة تطوير الجرز بالمدينة، تم التوجيه بضرورة إزالة الجزر الوسطي لبعض المحاور والطرق الرئيسية أثناء عمليات التطوير الجارية لسهولة تنقل المواطنين ولمنع التكدسات المرورية بها.

وأوضح أنه جاري استكمال أعمال تشغيل طبقة الأساس والتجهيز للبدء الأعمال الصناعية، وضبط مناسيب الطريق بشارع اللواء جمال محمد فايق الفاصل بين المنطقة الصناعية (ب&ج) ومنطقة إسكان الشباب، والممتد من الطريق الرئيسي لحي الشباب بجوار محطة وقود بترومين وحتى محطة التعاون، وستستكمل باقي أعمال التطوير وتنسيق الموقع تباعًا.