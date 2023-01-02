الإثنين 02 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تقارير تكشف موعد وصول كريستيانو رونالدو إلى السعودية

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، عن موعد وصول البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى العاصمة السعودية الرياض، تمهيدًا للانضمام لفريق النصر السعودي.

وكان نادي النصر السعودي قد أعلن يوم الجمعة الماضي، عن التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفقة انتقال حر، قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعقد يمتد حتى عام 2025.

وبحسب صحيفة “الرياضية”، فإن رونالدو سيصل إلى الرياض في تمام العاشرة مساء غد الإثنين بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة عبر صالة الطيران الخاص رفقة عائلة وعدد من مستشاريه القانونيين والماليين.

وأشارت الصحيفة إلى أن رونالدو سيصل في طائرة خاصة، وسيُمنع الاستقال الجماهيري في المطار ومحيطه تمهيدًا لتقديمه في ملعب الفريق مرسول بارك، يوم الثلاثاء المقبل.

ويستعد نادي النصر لمواجهة الطائي، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي.

راتب كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت، خلال الساعات القليلة الماضية، إلى أن رونالدو سيتقاضى راتبًا تبلغ قيمته 175 مليون يورو في الموسم الواحد مع النصر السعودي، وأنه سيتم تمويل الصفقة بواسطة إحدى الشركات الراعية للنصر.

ومن المقرر أن يرتدي الدون البرتغالي، صاحب الـ37 عامًا، القميص رقم "7" مع فريقه الجديد.

أول تعليق من رونالدو على انضمامه إلى النصر السعودي

وكان رونالدو قد علّق، فور توقيعه على عقود انضمامه إلى صفوف النصر السعودي، قائلًا: "إنني متشوق لتجربة دوري كرة قدم جديد في دولة مختلفة، الرؤية التي يعمل بها نادي النصر ملهمة جدًا".

وأتم تصريحاته، مؤكدًا: "متحمس للانضمام لزملائي بالفريق، لنقوم سويًا بمساعدة النادي على تحقيق المزيد من النجاحات".

وستكون تجربة رونالدو مع فريق النصر هي الأولى له خارج قارة أوروبا، بعدما سبق ولعب لأندية سبورتينج لشبونة البرتغالي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، ريال مدريد الإسباني، ويوفنتوس الإيطالي. 

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وائل لطفي

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