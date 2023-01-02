محمد حماقي يكشف سبب ارتباط أغنية «مابلاش» بزوجته

كشف الفنان محمد حماقي تفاصيل أغنية "مابلاش"، التي طرحها في 2006 وسبب ارتباطه بزوجته نهلة الحاجري.

سبب ارتباطها بزوجته

وقال حماقي، خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، المذاع عبر فضائية dmc، إنه وقت عرض الأغنية كان قد عاد لزوجته بعد انفصال عامين ولكنهما لم يعلنا عن ذلك، وأن سبب ربط الجمهور بأن الأغنية لزوجته بسبب الإهداء الخاص الذي أهداه لها على تتر الأغنية.

واوضح أنه عاد لزوجته في شهر رمضان، وسافر لتصوير فيديو كليب الأغنية وبعد عودته كانا في منزل واحد.

وأكد أن هذه الأغنية قدمها لوالده والذي رحل بشكل مفاجئ وتكشف عن تفاصيل أخر لقاء جمع بينهما وكيف كان ودعاه المفاجئ له وأنه لم يدرك أن هذا هو الوداع الأخير لهما.