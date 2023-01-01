يوسف الحسينى: مصر تمتلك قدرات وبنية تحتية تدفع لمزيد من الاستثمارات

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن شكل الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري منذ عام 2016 وحتى هذه اللحظة بالإضافة إلى البنية التحتية المصرية التي تسير بوتيرة شديدة التصارع تدفع للمزيد من الاستثمار في هذا البلد.

الحسيني: مصر تمتلك قدرات تشجع على الاستثمار في مناطقها ومجمعاتها الصناعية

وأضاف الحسيني خلال تقديم برنامج «التاسعة» المُذاع على الفضائية المصرية الأولى الأحد، أن هناك قدرات كامنة داخل مصر مُذهلة، تشجع على الاستثمار في المناطق الاقتصادية والمجمعات الصناعية في مصر.

وأشار إلى أن هذه القدرات الكامنة لم تكن مستغلة من قبل، متابعًا: «ما حدث خلال 8 سنوات في مصر منذ 2014 وحتى هذه اللحظة الدولة عملت على كيفية تفعيل هذه القدرات مرة أخرى».

وأكد أن الدولة المصرية بدأت تفعيل قدراتها، وفي عام 2023 يستمر هذا التفعيل بمزيد من الاستثمارات ومزيد من المشروعات وبالتالي إيجاد فرص عمل أكثر وتقليل نسبة البطالة في مصر.

وتابع: «عندما يعمل الناس في تلك المشروعات أصبح هناك دورة رأس مال أسرع»، مشيرًا إلى أنه كلما زادت فرص العمل وقلت البطالة فإن حجم الاقتصاد يزيد، وبالتالي زيادة معدل اعتماد العالم على مصر في تلك الحالة يكون أكبر.