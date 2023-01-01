الإثنين 02 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

«الجيل»: الإفراج عن 28 من المحبوسين احتياطيًا بعث البهجة فى نفوس الأسر

الشهابي
الشهابي

حيا ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، رئاسة الجمهورية والنيابة العامة، ولجنة العفو الرئاسى الذين استهلوا العام الميلادى الجديد بخبر سعيد بالإفراج عن 28 من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا تتعلق بحرية الرأي والنشر والتعبير.

وقال الشهابي، إن توقيت قرار الإفراج عن سجناء الرأي من المحبوسين احتياطيا كان ذكياً وله معنى كبير فهو فى أول العام الجديد؛ ليكون الاحتفال برأس السنة الميلادية احتفالين لدى أسر المفرج عنهم ولدى النخبة السياسية والحزبية المصرية التى تتابع اجتماعات لجنة العفو الرئاسى باهتمام شديد، وتثمن مجهوداتها العظيمة مع أجهزة النيابة العامة الذى كان التنسيق المستمر بينهما وراء الإفراج عن كل سجناء الرأي والتعبير.

وأكد أنه لولا توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى الواضحة بتوسعة لجنة العفو الرئاسى وإضافة لها اختصاص جديد يتعلق ببحث ملفات كل سجناء الرأي الخاضعين لتحقيقات النيابة العامة والتنسيق مع النائب العام ما كان الإفراج عن هذه الأعداد الكبيرة، والتى ولدت لدينا عقيدة جديدة بأن بلادنا تعيش مرحلة جديدة تعظم فيها حرية الرأى والنشر والتعبير وتحترم أحكام الدستور والقانون وتحلم بذلك اليوم الذى يعلن فيه الإفراج عن كل سجناء الرأي.

الاحتفال برأس السنة الشهابي رئاسة الجمهورية لجنة العفو الرئاسي حرية الرأى

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