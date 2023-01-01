برلمان شباب كفر الشيخ يناقش مشكلات التعليم ويستعد لإطلاق «قادرون باختلاف»

عقد أعضاء برلمان شباب كفر الشيخ، صالونا ثقافيا قدموا خلاله المقترحات لحل بعض مشكلات التعليم والذى عقد بمراكز شباب "دسوق، قبريط، الرياض والحامول" ما أسفر عن طرح 62 مقترحا وتوصية، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

وقال الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن انعقاد الصالون بمراكز شباب كفر الشيخ جاء فى إطار الاستعداد لمشاركة بعض أعضاء برلمان شباب المحافظة للصالون الثقافى الذى تنظمه وزارة الشباب، بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ونوابه للتعليم الفني والتعليم الأساسي وممثل عن التعليم الأزهري لعرض المشكلات الخاصة بالتعليم داخل كل محافظة من قبل الهيئات البرلمانية مع طرح الحلول؛ تحقيقاً لتعزيز قنوات الحوار والاتصال بين برلمان الشباب والقيادات التنفيذية.

كما أشار وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى إطلاق الوزارة لمبادرة قادرون باختلاف لدمج ذوى القدرات الخاصة ومشاركتهم ببرامج وفعاليات مراكز الشباب والابتكار والمدن الشبابية، بناء على تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لوزارة الشباب لدمج ذوى الاحتياجات الخاصة، وتضمن المبادرة تواجد المتطوعين من أعضاء برلمان شباب كفر الشيخ على مدار الساعة؛ لمساعدة ذوي الهمم على ممارسة أي نشاط رياضي أو ممارسة هواية القراءة بمكتبات مراكز الشباب أو المساعدة في إنهاء إجراءات العضوية أو الانضمام بأي مركز شباب.

يأتى ذلك بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب ومتابعة تنفيذ محمود الصاوى مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى ومديرى الإدارات الفرعية ومتابعة مشرفى البرلمان بمراكز الشباب.

شارك أعضاء برلمان شباب كفر الشيخ حضور الصالون والاستعداد لإطلاق المبادرة بحضور دعاء شوقي رئيس الهيئة البرلمانية والمتحدث الرسمي لبرلمان شباب كفر الشيخ، كما شارك في تنفيذ اللقاءات وكيل لجنة التضامن الاجتماعي ببرلمان شباب مصر وعضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وأعضاء برلمان شباب مصر، وعدد من أعضاء الجمعية العمومية، وشارك في اللقاء شباب برلمان المحافظة لحصر كل مشكلات التعليم داخل المحافظة ووضع رؤية الحل الخاصة بهم لهذه المشكلات.