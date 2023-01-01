24 فبراير.. حكيم في الإسكندرية لإحياء حفلاً غنائيًا وسط جمهوره

يستعد النجم الشعبي حكيم لإحياء حفلا غنائيا ضخما مساء 24 فبراير المقبل وذلك وسط جمهوره في الإسكندرية.

ويقام حفل حكيم بكلية التجارة بجامعة الإسكندرية من المقرر أن يقدم حكيم خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغنياته التي حققت نجاحا جماهيريا كبيرا منها "افرض وبينى وبينك، نار، آه يا قلبى، وغيرها من الأغانى، ويتمتع حكيم بثبات في الأداء الفني ويحظى بشعبية ضخمة بين كل فئات الجمهور وترفع حفلاته في السنوات الأخيرة شعار كامل العدد.

آخر أعمال حكيم الغنائية

وطرح حكيم الأيام الماضية أغنية جديدة للاحتفال بالعام الجديد مع جمهوره بطريقة غير تقليدية، من خلال أغنيته الجديدة “لذاذة”، وهي أغنية مبهجة.

حكيم

أغنية “لذاذة” لحكيم من كلمات وألحان عزيز الشافعي الذي يلتقي فنيا مع حكيم للمرة الأولي، وتوزيع موسيقي طارق مدكور الذي يعود للتعاون معه من جديد بعد 20 عاما عن آخر تعاون بينهما.

وطرح نجم الأغنية الشعبية حكيم خلال الفترة الماضية عددا من الأغنيات وكان آخرها أغنية بعنوان "معلم" من كلمات هاني لشهب وألحان علاء غنيم ومن توزيع زيزو فاروق.

وطرح مؤخراً أغنية بعنوان "تزاولني" من كلمات إسلام كنكة وألحان كريم الصباغ وإسلام كنكة وتوزيع فلسطيني، وميكساج وماستر أسامة طارق، فيما قام المخرج أحمد متولى بتصوير الأغنية.

وطرح حكيم قبلهما أغنية "قول الله"، والأغنية من كلمات تامر حسين، ومن توزيع توما، ومنتج فنى فايز عزيز، وإشراف فنى جورج سمير، وتميزت الأغنية بالطابع المبهج، وحرص حكيم من خلالها على تقديم شكل موسيقى جديد، فضلا عن ظهوره فى لوك مختلف لم يعتده جمهوره من قبل، وفى السياق ذاته يواصل حكيم تسجيل وتصوير عدة أغان سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة.