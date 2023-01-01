محافظ أسيوط يعلن موافقة وزير النقل على رصف طريق أبنوب – البدارى

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم التنسيق مع الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل للموافقة على البدء فى رصف طريق أبنوب البدارى بطول 10 كم ضمن خطة الهيئة القومية للطرق والكبارى تلبية لاحتياجات المواطنين واستكمال الأعمال الجاري تنفيذها وخاصة في قطاع الطرق والرصف وتطويرها ورفع كفاءتها.

جاء ذلك نظراً لأهميتها البالغة في عمليات التنمية الاقتصادية في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليف الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتكثيف الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة .

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه فى ضوء اجتماعه مع وزير النقل خلال زيارته للمحافظة اليوم تم الاتفاق على البدء بأعمال إعادة رصف الطريق الرابط بين مركزى أبنوب والبدارى بطول 10 كم خلال الأيام القادمة، وتم تكليف المهندس مصطفى مسعود مدير المنطقة السابعة للطرق بأسيوط بالتحرك الفورى لبدء الأعمال وفقا للاشتراطات الفنية ومعايير الجودة التى يجرى تنفيذها بكافة مشروعات الهيئة لتيسيير حركة النقل وفتح آفاق جديدة للاستثمار وتحسين البنية التحتية وبناء مجتمعات عمرانية جديدة وخلق شرايين التنمية فى صعيد مصر لتتواكب مع ما يشهده الصعيد من تطوير في كافة القطاعات.

ووجه محافظ أسيوط الشكر لوزير النقل لاستجابته السريعة وحرصه على تنفيذ مشروعات الطرق والكبارى بالمحافظة واستكمال مشروعات الرصف بالمحافظة والتى تعد أحد شرايين التنمية ضمن البرتوكول الموقع بين المحافظة وهيئة الطرق والكباري التابعة لوزارة النقل حيث يجري رصف طرق بأطوال 1003 كم بنطاق المحافظة ويجري تحديد أولويات الطرق العاجلة التي يتم رصفها بناءا على التنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة النقل والمحافظة لربط الطرق المحلية على المحاور الرئيسية.

وأوضح المحافظ أنه يجري حاليًا تنفيذ المرحلة الثانية من ازدواج الطريق الصحراوي الغربي في المسافة من المنيا حتى أسيوط بطول 117 كم وتتضمن المسافة من المنيا حتى ديروط بطول 52 كم والتي تم نهوها ويتم التطوير ليصبح الطريق 3 حارات في كل إتجاه بعرض رصف 12 متر وإنشاء طريق للشاحنات 3 حارات لكل اتجاه أسفلتي لإتجاه أسيوط وخرساني لإتجاه القاهرة وأعمال صناعية عدد (5) نفق وجاري العمل في المسافة من ديروط وحتى أسيوط بطول 65كم وتشمل إنشاء عدد (3) نفق.

ويأتي ذلك ضمن تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي وامتداده بطول 1155 كم بتكلفة 26 مليار جنيه كما يجري استكمال مشروع ازدواج طريق أسيوط- سوهاج الصحراوي الشرقي ضمن المرحلة الثالثة من المشروع القومى للطرق ويبلغ طوله 145 كم بتكلفة إجمالية 1.138 مليار جنيه ويشمل المشروع ازدواج الطريق ليكون حارتين بكل اتجاه ومن المقرر الانتهاء من الجزء الخاص بأسيوط بطول 90 كم قريبًا في إطار سعي الدولة لمد شبكة عملاقة من الطرق كمحاور تنموية تهدف إلى التوسع العمراني والصناعي والزراعي بكافة محافظات الجمهورية ،كما يجري حاليا تنفيذ أعمال ازدواج الطريق الزارعي أسيوط – ديروط بدءًا من مركز أسيوط وحتى القوصية بتكلفة تبلغ 600 مليون جنيه بإجمالي أطوال 33.4 كم حيث تتم المرحلة الاولى بطول 18 كم بقطاع مركز أسيوط وبتكلفة 300 مليون جنيه لتلك المرحلة حتى مركز منفلوط بينما المرحلة الثانية بطول 15.4 كم من منفلوط للقوصية بتكلفة تصل إلى 300 مليون جنيه أيضًا ليصبح إجمالي المرحلتين من أسيوط للقوصية 600 مليون جنيه وسيتم الانتهاء منه خلال 6 أشهر وسيساهم في تشجيع الاستثمار ودعم الحركة الاقتصادية بالمحافظة والحفاظ على أرواح المواطنين من حوادث الطرق المتكررة.