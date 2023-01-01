الأحد 01 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملات تموينية على الأسواق والمحال التجارية في مدن كفر الشيخ

حملة تموينية
حملة تموينية

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ الحملات التموينية، اليوم الأحد، التي تقوم بها الوحدات المحلية بالتعاون مع مديريات الخدمات، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بضرورة إحكام الرقابة على السلع والأسواق من خلال حملات مستمرة على منافذ بيع السلع الغذائية للتأكد من توافرها وعدم الزيادة في أسعارها.

وأشرف وائل فرج، رئيس مدينة البرلس، على الأسواق والمحال التجارية، مخابز والمجازر والمحلات التجارية، لمتابعة وضع الأسعار على السلع الغذائية، والتأكد من توافر السلع اللازمة، والتأكد من صلاحية السلع، بالتنسيق وبالتعاون المشترك مع إدارة الصحة والتموين والطب البيطري.

كما أشرف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيبلا، على الحملات التموينية بالمدينة وقرى المركز بالتعاون مع إدارات التموين والصحة والطب البيطري وحماية المستهلك، لضبط الأسواق ، والتأكد من وضع وإعلان الأسعار على السلع المختلفة، ومدى صلاحية السلع ومطابقتها للمواصفات، وأسفرت الحملات عن تحرير 7 محاضر متنوعة، منها 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

فيما تابع على سلامة، رئيس مدينة مسير، الحملات التموينية على المحال والأسواق، للتأكد من وضع الأسعار على السلع، ومدى توافرها، وأسفرت الحملات عن تحرير 6 محاضر منوعة للمخالفين.

وأشرف محمد حامد، رئيس مدينة سيدى غازي، على الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية، والتي أسفرت عن تحرير محضرين، للمخالفين من التجار، موجها باستمرار الحملات التموينية على الأسواق.

وأيضا فقد تابع شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، الحملة التموينية على المحلات بالاشتراك مع إدارة الطب البيطري وإدارة التموين والإدارة الصحية بسيدى سالم وذلك لضبط الأسواق، وأسفرت الحملة عن تحرير 8 محاضر منوعة للمخالفين، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لكي عبرة ورادع لغيرهم من المخالفين.

مسير بيلا تموين كفر الشيخ مخالفات

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وائل لطفي

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