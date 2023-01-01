الأحد 01 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الباز: رسالة شيخ الأزهر عن الاحتكار «جاءت فى وقتها»

محمد الباز
محمد الباز

شكر الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، مجلة صوت الأزهر والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على نشر ملف بعنوان "الممارسات الاحتكارية المعاصرة بين الشريعة والقانون" في العدد الأخير من المجلة.

وقال الباز، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن المؤسسات الدينية عندما تقوم بدورها يجب أن يتم توجيه الشكر لها: "كما أشكر الإمام على الرسالة التي وجهها للمصريين بشأن احتكار السلع، والظهور الضروري في هذا التوقيت".

وأردف: "محتاجين تضافر كل الجهود، فالإعلام بيتكلم والمؤسسة الدينية تتداخل لأن ما يحدث من غلاء في الأسعار فيه إضرار بالجميع، وشيخ الأزهر قال في رسالته إن الإسلام أعطى الحق للدولة بالتدخل لضبط الأمور، وعشان كده لازم يد الدولة تكون غليظة".

وواصل: "مينفعش فئة التجار تبوظ البلد، فالتاجر يحتكر السلعة ويبيع السلعة بالمزاج وكأنه يعيش في الصحراء ولا يُحاسب أو يخضع لقوانين دولة".

وشدد رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور" على ضرورة الضرب بيد من حديد على كل مخالف، لأنه من غير المنصف أن تضيع جهود الدولة بسبب جشع التجار.

محمد الباز مجلة صوت الأزهر الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر الشريعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان «٢»

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