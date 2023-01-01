الأحد 01 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

إعلام الأزهر تعلن موعد مؤتمرها الدولى الخامس

أحمد الطيب
أحمد الطيب

تعلن كلية الإعلام بجامعة الأزهر تنظيم المؤتمر الدولي الخامس بعنوان: "الإعلام الدولي وإدارة الأزمات"، في الفترة من 2-3 مايو 2023 برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب, شيخ الأزهر والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث.

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وقال الدكتور رضا أمين, عميد الكلية ورئيس المؤتمر: "إن الهدف الرئيس من مؤتمر كلية الإعلام لهذا العام يأتي انطلاقًا من رصد ومتابعة ما يتعرض له العالم اليوم من أحداث وأزمات سياسية وصحية ومناخية واقتصادية وغيرها، ودور الإعلام الرقمي في إدارتها في ظل المواثيق والمعايير الأخلاقية التي تفرضها الممارسة الإعلامية في حل الأزمات، والتي قد يؤدى عدم الالتفات إليها إلى إشعال الأزمة بدلًا من إدارتها والإسهام في حلها.

الدكتور رضا أمين

وأكد "أمين": "هنا يأتي دور كلية الإعلام- جامعة الأزهر- في وضع حلول وأطروحات للأزمات التي تواجه مصر والمجتمع العربي, انطلاقًا من اهتمام الأزهر الشريف والقيادة السياسية المصرية بدور الإعلام في تخطي مثل هذه الأزمات".

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وأضاف "أمين": "إن المؤتمر يركز على دور الإعلام الرقمي في إدارة الأزمات دون التقليدي؛ للاهتمام به ومتابعته من جميع فئات المستخدمين، واعتماد الكثيرين عليه في إشباع حاجتهم الإخبارية في معرفة ما يحدث في مجتمعهم المحيط بهم والخارجي من أزمات وكوارث، ربما تعود عليهم بآثار سلبية اقتصاديًا أو سياسيًا، إضافة إلى انتشار وسائله وأدواته وطرق عرضه لأخبار الأزمات؛ مما يجعله إعلامًا أكثر فاعلية وتفاعلية في طرح الأزمات".

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وأشار "أمين" إلى أن المؤتمر من المتوقع أن يحظى بمشاركة واسعة النطاق على مستوى أكاديميات الإعلام في مصر والعالم؛ نظرًا لمناقشته قضية الأزمات العالمية التي تشغل الجميع على المستوى الأكاديمي والسياسي، ويعكس رغبة عالمية في وضع استراتيجية لوسائل الإعلام الرقمية تحدد طبيعة عملها ومنطلقاتها وتعاطيها مع الأزمة.  

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من جانبه لفت الدكتور عبد الراضي حمدي، وكيل الكلية وأمين عام المؤتمر إلى أن الإعلام الاجتماعي هو أخطر روافد الإعلام الرقمي، مع ملاحظة دوره المؤثر في إشعال الأزمة وربما افتعالها، والمؤتمر في نسخته الخامسة يسعى إلى وضع صياغة لدور الإعلام الاجتماعي في نشر الوعي بين مستخدميه والإفادة من صفحات صناع القرار في مواجهة الشائعات مما يُحد من تفاقم الأزمات.

ويتضمن المؤتمر المزمع عقدة خمسة محاور رئيسة تناقش دور الإعلام الدولي في الأزمات:(الدولية، الاقتصادية، البيئية والتغيرات المناخية، الصحية، صناعة الأزمة).

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وتنوه إدارة المؤتمر إلى أن آخر موعد لتلقي أبحاث المشاركين هو يوم ٢١ مارس 2023
 

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