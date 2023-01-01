تشيلسى يسقط فى فخ التعادل أمام نوتنجهام فورست بالدورى الإنجليزى

سقط فريق تشيلسي في فخ التعادل أمام مضيفه نوتنجهام فورست بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم “بريميرليج” موسم 2022-2023.

فريق تشيلسي كان البادئ بالتسجيل في الدقيقة 16 عن طريق رحيم ستيرلينج من متابعة للكرة التي ارتطمت بعارضة نوتنجهام فورست إثر اصطدامها بأحد المدافعين.

لاعبو فريق نوتنجهام بعد ذلك سيطروا على أحداث المباراة أملًا في تسجيل هدف التعادل، وكانوا قريبين من ذلك في الدقيقة 50 عندما انفرد برينان جونسون بمرمى تشيلسي من الجهة اليمنى، لكن كيبا تصدى لتسديدته.

وفي الدقيقة 55، أطلق مورجان جيبس وايت تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بعارضة مرمى تشيلسي.

وفي الدقيقة 63، استطاع الإيفواري سيرج أورييه تسجيل هدف التعادل لـ نوتنجهام فورست، ليهدي فريقه نقطة من مباراة اليوم.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد تشيلسي إلى 25 نقطة في المركز الثامن، ورصيد نوتنجهام فورست لـ 14 نقطة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.

تشكيل تشيلسي أمام نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

وشهد تشكيل تشيلسي أمام نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي، تواجد الثلاثي رحيم ستيرلينج وكاي هافرتز وكريستيان بوليسيتش في خط الجوم.

وجاء تشكيل تشيلسي أمام نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: سيزار أزبيلكويتا - خاليدو كوليبالي - تياجو سيلفا - مارك كوكريلا

خط الوسط: جورجينيو - دينيس زكريا - ماسون ماونت

خط الهجوم: رحيم ستيرلينج - كاي هافرتز - كريستيان بوليسيتش

ونجح نادي تشيلسي الإنجليزي في حسم إحدى صفقاته الشتوية، بعد فتح سوق الانتقالات الشتوية في يناير من العام الجديد 2023 اليوم.

وقالت صحيفة “ذا أتلتيك” البريطانية، إن تشيلسي توصل لاتفاق مع نظيره موناكو الفرنسي على ضم مدافعه بينوا بادياشيلي.

وأضاف التقرير أن الصفقة ستكلف خزينة تشيلسي قرابة الـ38 مليون يورو بعقد طويل الأمد وأنه تم تحديد موعد الكشف الطبي خلال أيام الذي سيخضعه له اللاعب قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

صاحب الـ 21 عامًا يلعب في مركز المدافع ويعتبر من ناشئى نادي موناكو وتم تصعيد في 2018 وشارك في 135 لقاء وسجل 6 أهداف.