الأحد 01 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أستاذ اقتصاد: الصين ستعيد صياغة سياستها بما يتوافق مع شركائها الغربيين

الصين
الصين

قال أحمد صبري أبو زيد، أستاذ الاقتصاد إن الصين دولة عملاقة ولا يجوز أن يطلق عليها وعلى أمريكا أعداء لأنهما متنافسان.

الصين هي الدائن الأكبر لأمريكا 

أضاف صبري، خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع برنامج "المراقب"، مع الإعلامية دينا سالم، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن التنافس أخذ شكلًا غريبًا في 2008 ومع الأزمة  الاقتصادية الأمريكية، ورأينا الصين تسعى لإخراج الولايات المتحدة من أزمتها لأنها ترى أنها هي الشريك الأول والأهم والمصدر الرئيسي للأعمال كما أنها الدائن الأكبر لأمريكا من شراء السندات الحكومية. 

وأشار إلى أن الصين بسبب الإرث الاشتراكي لديها جعلها تميل لروسيا، ولكن الفائدة تعود عليها من شركائها الأمريكيين وهي لن تستغي عن 28 مليون وظيفة مهددة بالنقل من الصين، مؤكدًا أن الصين ستقوم بالدفاع عن مصالحها الاقتصادية وستعيد صياغة سياستها بما يتوافق مع شركائها الغربيين وليس الاشتراكيين لأن مصلحتها تحتم ذلك.

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