«حقوق إنسان البرلمان» تعقد 3 اجتماعات خلال الأسبوع الجارى

تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان ثلاثة اجتماعات خلال الأسبوع البرلماني الحالي.

ويأتي الاجتماع الأول عصر، يوم الاثنين، لإقامة حوار حول مفهوم حقوق الإنسان ودور الجامعات في نشر ثقافة حقوق الإنسان بدعوة رؤساء الجامعات التالية (سوهاج، أسيوط، قنا، أسوان).

فيما يعقد الاجتماع الثاني عصر، اليوم الثلاثاء، لعقد لقاء مع الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب لعرض دور الأكاديمية الوطنية للتدريب فيما يخص الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

أما الاجتماع الثالث فيُعقد عصر، اليوم الأربعاء، لبحث الشكاوى الواردة للجنة.