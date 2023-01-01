تقارير: لوكا مودريتش يؤجل ملايين السعودية لأجل ريال مدريد

أكدت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن الكرواتي لوكا مودريتش متوسط ميدان ريال مدريد الإسباني، رفض عروضًا من السعودية للعب هناك في الصيف المقبل

وينتهي عقد لوكا مودريتش مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري 2022-2023.

وبحسب صحيفة “ماركا" الإسبانية، فأن الكرة السعودية بقيادة النصر ترغب بالارتقاء بالبلد إلى النخبة في عالم كرة القدم، ولن يقتصر الأمر على التعاقد مع كريستيانو رونالدو.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسئولي نادي النصر يرغبون في لم الشمل الثلاثي كريستيانو رونالدو وسيرجيو راموس ولوكا مودريتش الذين تجاوروا في ريال مدريد، بالتعاقد مع الثنائي الأخير.

وأضافت الصحيفة بأن مودريتش تلقى عروضًا من السعودية وأمريكا، لكنه رفض تلك العروض، حيث أن أولويته هي الاستمرار مع ريال مدريد الإسباني.

وذكرت الصحيفة بأن مودريتش رفض عرضين من السعودية، لكنه أخبر الناديين بالتواصل معه عام 2024، حيث قرر الاستمرار لموسم إضافي في ريال مدريد.

وشدد التقرير بأن خطة نادي النصر السعودي هي التعاقد مع سيرجيو راموس في صيف عام 2023، ولوكا مودريتش في عام 2024، بعد نهاية عقده مع ريال مدريد.

وأوضحت “ماركا” بأن إنتر ميامي الأمريكي أيضًا يرغب في جلب مودريتش رفقة ليونيل ميسي في الفريق، في الوقت الذي يرى ريال مدريد فيه اللاعب الكرواتي مفتاحًا للمستقبل، حيث أن التعاقد المحتمل مع جود بيلينجهام لن يؤثر على مكانة “لوكا” وزميله توني كروس في الفريق.

وقاد لوكا مودريتش منتخب بلاده الكرواتي لاحتلال المركز الثالث ببطولة كأس العالم 2022 بقطر، بعد الفوز على المغرب في مباراة الميدالية البرونزية.

وفاز لوكا مودريتش بالكرة البرونزية كثالث أفضل لاعب في بطولة كأس العالم 2022 بقطر، خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي.

وانضم لوكا مودريتش إلى ريال مدريد عام 2012 قادمًا من توتنهام هوتسبير.