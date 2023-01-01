الخميس والجمعة.. هشام عباس ضيف برنامج «أنغام» على DMC

يحل المطرب هشام عباس ضيفا على الحلقة المقبلة من برنامج “أنغام” الذي تقدمه الفنانة أنغام على شاشة دي إم سي، يومي الخميس والجمعة، في العاشرة مساءً.

ومن المقرر أن يكشف هشام عباس، خلال الحلقة، عن العديد من الأسرار الفنية والشخصية ومواقف طريفة خلال مسيرته الفنية، إضافة إلى تقديم فقرات غنائية بمشاركة المطربة أنغام.

من جهة أخرى، طرحت مؤخرا للفنان هشام عباس أغنية “السهر والانبساط” بمناسبة حلول العام الجديد، وقام المخرج هادي الباجوري تصوير الكليب في أجواء احتفالية تجمع نجوم الأغنية في مشاهد مبهجة في شوارع القاهرة، خلال توزيع هدايا على المواطنين، واستعان بسيارة مزينة بأضواء احتفالية تتناسب مع رأس السنة.

وتداول رواد مواقع التواصل الأغنية فور طرحها، خاصة أنها تجمع بين عدة نجوم لكل منهم جمهوره الخاص، خاصة بعد أن روج صناع الأغنية لها قبل طرحها، مما جعل الجميع في انتظار العمل الذي سيجمع حميد وهشام بأكرم حسني.

أغنية "السهر والانبساط" من كلمات أكرم حسني وألحانه مع مصطفى العسال، وتوزيع كينج، وقام بإخراج الفيديو كليب مخرج المنوعات الشهير هادي الباجوري، وقد تم الاتفاق على تقديمها بين الثلاثي حميد وهشام وأكرم، منذ فترة طويلة، ولكن تم تأجيلها لانشغالهم جميعا بأعمال أخرى، وقد اختاروا أن يتم طرحها في نهاية العام ومع مطلع عام 2023.

ونشر أكرم حسني مؤخرا صورة تجمعه بالنجمين حميد الشاعري، وهشام عباس من بوستر الأغنية عبر حسابه على "إنستجرام"، معلقًا عليها: "ترقبوا"، وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع البوستر، وعلق الفنان محمد نور على الصورة قائلًا: "أنا سمعت الغنوة رهيبة مش طبيعية هتكسر الأرض إن شاء اللهً"

ونشر أكرم حسني مؤخرا صورة تجمعه بالنجمين حميد الشاعري، وهشام عباس من بوستر الأغنية عبر حسابه على "إنستجرام"، معلقًا عليها: "ترقبوا"، وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع البوستر، وعلق الفنان محمد نور على الصورة قائلًا: "أنا سمعت الغنوة رهيبة مش طبيعية هتكسر الأرض إن شاء اللهً"