بالأسماء.. الإفراج عن مجموعة جديدة من المحبوسين بينهم حمادة صميدة
أعلنت لجنة العفو الرئاسي، اليوم الأحد، الإفراج عن مجموعة جديدة من المحبوسين، وعددهم 28.
المخلي سبيلهم اليوم؛
عددهم ٢٧
١- فايزة فوزي ابراهيم
٢-سيد عبدالخالق سيد
٣-بدر سعيد بدر
٤-طارق مصطفي عيد
٥- محمد سليم صالح
٦-محمد ثروت محمد
٧-حمادة صميدة عبدالحميد
٩-حسني محمود عثمان
١٠-مندور عبدالعال احمد
١١- خالد ربيع علاء
١٢-يحيي كمال عبدالسلام
١٣- أحمد عشري السيد
١٤- محمد علي فؤاد
١٥-خالد محمد محمد عطالله
١٦- أحمد بدوي عبدالحميد
١٧- محمد محمد علي سليمان
١٨-هشام ناصر محمد الفيومي
١٩- محمد محمود عبدالحكيم
٢٠- ماجد عادل بهجت
٢١- مصطفي محمود محمد
٢٢- وديع بطرس تادروس
٢٣- محمود صبحي محمود
٢٤- سلطان عادل رشدي
٢٥- محمد رجب عبدالحميد
٢٦- إشرف عشري السيد
٢٧- مصطفي أحمد محمد
٢٨- عمرو علي عطية