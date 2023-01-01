بالأسماء.. الإفراج عن مجموعة جديدة من المحبوسين بينهم حمادة صميدة

أعلنت لجنة العفو الرئاسي، اليوم الأحد، الإفراج عن مجموعة جديدة من المحبوسين، وعددهم 28.

المخلي سبيلهم اليوم؛

عددهم ٢٧

١- فايزة فوزي ابراهيم

٢-سيد عبدالخالق سيد

٣-بدر سعيد بدر

٤-طارق مصطفي عيد

٥- محمد سليم صالح

٦-محمد ثروت محمد

٧-حمادة صميدة عبدالحميد

٩-حسني محمود عثمان

١٠-مندور عبدالعال احمد

١١- خالد ربيع علاء

١٢-يحيي كمال عبدالسلام

١٣- أحمد عشري السيد

١٤- محمد علي فؤاد

١٥-خالد محمد محمد عطالله

١٦- أحمد بدوي عبدالحميد

١٧- محمد محمد علي سليمان

١٨-هشام ناصر محمد الفيومي

١٩- محمد محمود عبدالحكيم

٢٠- ماجد عادل بهجت

٢١- مصطفي محمود محمد

٢٢- وديع بطرس تادروس

٢٣- محمود صبحي محمود

٢٤- سلطان عادل رشدي

٢٥- محمد رجب عبدالحميد

٢٦- إشرف عشري السيد

٢٧- مصطفي أحمد محمد

٢٨- عمرو علي عطية