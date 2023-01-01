الأحد 01 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

بالأسماء.. الإفراج عن مجموعة جديدة من المحبوسين بينهم حمادة صميدة

جريدة الدستور

أعلنت لجنة العفو الرئاسي، اليوم الأحد،  الإفراج عن مجموعة جديدة من المحبوسين، وعددهم 28.

 

المخلي سبيلهم اليوم؛ 
عددهم ٢٧ 
١- فايزة فوزي ابراهيم 
٢-سيد عبدالخالق سيد 
٣-بدر سعيد بدر 
٤-طارق مصطفي عيد 
٥- محمد سليم صالح 
٦-محمد ثروت محمد
٧-حمادة صميدة عبدالحميد 
٩-حسني محمود عثمان
١٠-مندور عبدالعال احمد 
١١- خالد ربيع علاء 
١٢-يحيي كمال عبدالسلام 
١٣- أحمد عشري السيد 
١٤- محمد علي فؤاد
١٥-خالد محمد محمد عطالله 
١٦- أحمد بدوي عبدالحميد 
١٧- محمد محمد علي سليمان
١٨-هشام ناصر محمد الفيومي
١٩- محمد محمود عبدالحكيم 
٢٠- ماجد عادل بهجت 
٢١- مصطفي محمود محمد 
٢٢- وديع بطرس تادروس  
٢٣- محمود صبحي محمود 
٢٤- سلطان عادل رشدي 
٢٥- محمد رجب عبدالحميد 
٢٦- إشرف عشري السيد 
٢٧- مصطفي أحمد محمد 
٢٨- عمرو علي عطية

 

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