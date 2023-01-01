بريطانيا تعلن إنهاء كافة واردات الغاز الطبيعى المسال من روسيا

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث البريطانية، في بيان لها عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أنهت المملكة المتحدة اليوم جميع واردات الغاز الطبيعي الروسي المسال"، مضيفة "نحن نقطع عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تمويله للحرب غير الشرعية".

وقالت الخارجية البريطانية: إن المملكة المتحدة تدعم جميع البلدان في أنحاء العالم لتقليل اعتمادهم على روسيا.

بوتين يعلن تولى روسيا رئاسة الاتحاد الاقتصادى الأوراسي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين- وفقا لوكالة (تاس) الروسية: إن روسيا سوف تتولى رئاسة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وهو اتحاد اقتصادي أوروآسيوي جمع الدول التي تقع في وسط آسيا وشمالها وفي أوروبا الشرقية منذ عام 2015، منذ بداية العام الحالي 2023.

وقال بوتين وفقا لما نقلته وكالة تاس الروسية: أولويات رئاسة روسيا للاتحاد الاقتصادي الأوراسي لعام 2023، في أوائل ديسمبر الماضي، خلال اجتماع موسع للمجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى عقد في عاصمة قرغيزستان بيشكيك، حيث أكد أن عام 2022 أظهر مدى كفاءة التعاون بين الدول داخل المنظمة.

وأضاف: إن الاتحاد الأوراسي أثبت نجاحه في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية والبيئة السياسية العالمية المعاكسة، ولم تتمكن الدول الأعضاء في الاتحاد من تحقيق الاستقرار في وضع الاقتصاد الكلي فحسب، بل أيضًا تمكنت من تحسين عدد من المؤشرات الرئيسية، مثل توسع التجارة في المنتجات الغذائية والزراعية بأكثر من الثلث خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022.

الجيش الروسى يعلن استهداف مصنع طائرات مسيرة فى كييف

أكد الجيش الروسي، الأحد، أن الضربات التي نفّذت على مدن أوكرانية عدّة بينها كييف ليلة رأس السنة، استهدفت منشآت لصناعة المسيرات بهدف إحباط "هجمات إرهابية" يجري التخطيط لها.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي أن "في 31 ديسمبر 2022، شنّت القوات المسلّحة الروسية هجومًا جوّيًا دقيقًا بعيد المدى على منشآت لصناعة الدفاع الأوكراني منخرطة في صنع مسيّرات هجومية مستخدمة لشنّ هجمات إرهابية على روسيا".