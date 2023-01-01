الأحد 01 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس الوزراء يلتقى وزير الصحة لمتابعة جهود هيئتى الإسعاف والتأمين الصحى

صورة خلال الاجتماع
صورة خلال الاجتماع

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان؛ لمتابعة جهود هيئة الإسعاف المصرية، والهيئة العامة للتأمين الصحي، وحضر اللقاء كل من الدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور محمد ضاحي رئيس هيئة التأمين الصحي.

واستهل الدكتور مصطفى مدبولي اللقاء، مؤكدًا على الدور الذي تقوم به كل من هيئة الإسعاف والهيئة العامة للتأمين الصحي في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، لافتًا إلى ضرورة استمرار جهود العمل على رفع كفاءتهما والتطوير الدائم لهما، بما يعود بالنفع على المواطنين.

وخلال اللقاء استعرض الدكتور خالد عبدالغفار حجم الخدمات المقدمة من هيئة التأمين الصحي خلال عام، حيث يبلغ عدد المنتفعين منها نحو 69.5 مليون منتفع، لافتًا إلى استحداث بعض الأقسام والخدمات العلاجية المتطورة بمستشفيات هيئة التأمين الصحي، والتي من ضمنها خدمة IVUS والـ IFR، وخدمات توسيع وتركيب دعامات الشرايين الطرفية، وزرع الشرايين الصناعية، وخدمات نقل الدم، وحقن الألبيومين لمرضى الكبد، وحقن العلاج البيولوجي، وكذا توفير خدمات الأشعة بالصبغة على الرحم والأنابيب HSG، وإدخال خدمات الأشعة التداخلية.

كما أشار الوزير إلى بعض الجهود الخاصة بهيئة التأمين الصحي، والتي منها مد مظلة التأمين الصحي لحوالي 22 مليون مواطن مصري لم يسبق لهم الانتفاع بمظلة التأمين الصحي، ودعم منظومة التغذية المدرسية لطلاب المدارس (2021 /2022 و2022 /2023)، وكذا المشاركة في الخدمات الصحية المقدمة ضمن مبادرة 100 مليون صحة، والمشروع القومي للقضاء على قوائم الانتظار، وغيرها من الخدمات الأخرى.

فيما أشار وزير الصحة- خلال اللقاء- إلى بعض الخدمات الإسعافية التي تقدمها هيئة الإسعاف المصرية، وكذا الحلول المقترحة لمجابهة التحديات التي تواجهها، والمتضمنة مشروع تطوير ورفع كفاءة سيارات الإسعاف المتقادمة، وضم الكوادر المطلوبة لضمان جودة الخدمات المقدمة من هذا المرفق المهم.

2 مليون مواطن 2022 2023 استهل الدكتور مصطفى مدبولي الخدمات الصحية للمواطنين الهيئة العامة للتامين الصحي الدكتور خالد عبد الغفار العلاج البيولوجي الصحة والسكان

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