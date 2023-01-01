الأحد 01 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

«المسابقات» تغرم حسام حسن 100 ألف جنيه مع تحمل تكلفة إصلاح شاشة الفار

حسام حسن
حسام حسن

قررت لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين تغريم حسام حسن، المدير الفني للمصري، 100 ألف جنيه مع إصلاح شاشة الفار التي أتلفها بعد مباراة فريقه أمام أسوان في الدوري ضمن مباريات الأسبوع العاشر للدوري، والتي حقق خلالها أسوان الفوز بهدفين مقابل هدف.

كان حسام حسن قد قام بكسر شاشة الفار بعد المباراة غضبا على خسارة فريقه من أسوان.

وكشف عامر حسين عن أن تكلفة إصلاح شاشة الفار تصل إلى ما يقرب من 20 ألف يورو، وفي انتظار التأكد من شركة الفار على هذا المبلغ.

كما قررت اللجنة تغريم فريق سيراميكا كليوباترا 25 ألف جنيه، بسبب الاعتراض الجماعي على إبراهيم نور الدين حكم لقاء المباراة أمام الأهلي في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

واعترض الجهاز الفني لفريق سيرامكيا على إبراهيم نور الدين بعد إعلان الحكم نهاية المباراة أثناء هجمة مرتدة للفريق.

 

حسام حسن تغريم تكلفة إبراهيم نور الدين مباراة المصرى واسوان عقوبات المسابقات غرفة الفار

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