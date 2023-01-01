المدارس تبدأ الاستلام.. 14 معلومة عن المشروعات البحثية للطلاب

بدأت مدارس الجمهورية العمل على استلام المشروعات البحثية من الطلاب وهى المشروعات التى يجب أن يسلمها الطلاب قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول.

“الدستور” ترصد في السطور التالية 14 معلومة عن المشروعات البحثية المقرر أن يقدمها الطلاب.

1_ تحدد موضوعات الأبحاث من خلال قائمة يعدها موجه أول التربية الاجتماعية

2_ يتم اختيار موضوع البحث لكل مجموعة من تلك القائمة بمعرفة المعلم رائد الفصل بالتعاون مع معلم المادة.

3_ تناقش المشروعات والإنجازات المتعلقة بالدولة المصرية.

4_يقسم طلاب الفصل الواحد إلى مجموعات لا تقل عن 3 طاول ولا تزيد على 5 طلاب وتتم جميع الأعمال المتعلقة بالأبحاث بالمدرسة لضمان مشاركة الطلاب الفعلية.

5_ تهدف هذه المادة إلى تنمية مهارات الطلاب البحثية وبث روح التعاون.

6_ يقوم معلم رائد الفصل بمناقشة الطلاب والتعرف على مدى التعاون بين أعضاء المجموعة وتوزيع المهام عليهم والمصادر التى تمت الاستعانة بها والتحديات التى واجهتهم وكيف أمكنهم التغلب عليها.

7_ تتقدم كل مجموعة بمشروعين بحثيين طوال العام الدراسى.

8_ يسلم البحث الأول قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول بأسبوعين .

9_ يقدم البحث الثانى قبل امتحانات الفصل الدراسي الثاني بأسبوعين.

10_ المشروعات البحثية مادة مقررة على الطلاب بدءًا من الصف السادس الابتدائي،(بحث لكل فصل دراسي)؛ الهدف منها تنمية مهارات البحث لدى الطلاب.

11_ هي مادة رسوب ونجاح ولا تضاف للمجموع.

12_ تتناول المشروعات والإنجازات القومية والتحديات الكبرى التي تواجه الدولة.

13 _ ينفذها الطالب في مجموعات من 3 إلى 5 طلاب بحيث يكون المسئول عنها رائد الفصل، مستعينًا بكشف يوضح آليات ومحاور التطوير على مستوى المدرسة.

14_ تعقد مسابقات يتم من خلالها اختيار أفضل المشروعات وتكريم الطلاب الذين قاموا بإعدادها.