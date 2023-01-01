الدفع بـ8 سيارات للسيطرة على حريق قرية الموشية بالوادي الجديد

دفعت الحماية المدنية في الوادي الجديد بـ8 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق قرية الموشية تم السيطرة عليه تماما وجاري عمليات التبريد النهائية.

قال سلطان حسانين أحد أبناء قرية الموشية، إن رجال الحماية المدنية والوحدات المحلية القروية بمركز الداخلة بذلوا مجهودا غير عادي في السيطرة على الحريق الهائل الذي اندلع بمزرعة نخيل بمنطقة بئر النبقة وانتقل إلى المزارع المجاورة، والذي أحدث حالة من الهلع والفزع بين الأهالي بسبب انتقال النيران لأكثر من مكان بسبب سرعة الرياح.

وثمن سلطان، جهود رجال الحماية المدنية والوحدات المحليه والمواطنين من جميع قري الداخلة الذين أصروا في المساعدة للسيطرة على النيران قبل امتدادها لأماكن أخرى ولإنقاذ أهالي الموشية.

وكان قد شب حريق هائل بقرية الموشية، التابعة لمحافظة الوادي الجديد، مساء اليوم، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية لمكان الحريق في محاولة للسيطرة عليها بعد امتدادها بمساحات كبيرة من الأراضى، وجرى على الفور الدفع بعربات الإطفاء التابعة للمركز وتعزيزها بعربات النقالى من الوحدات المحلية القروية المجاورة لموقع الحريق لمنع امتداد النيران على مساحات أخرى.

تلقى اللواء محمد أبو الليل مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، بلاغا من شرطة النجدة بوجود حريق كبير بمنطقة بئر النبقة بقرية الموشية، وعلى الفور تم إبلاغ العميد مصطفي عبد الحي مسئول الحماية المدنية بالمحافظة والمقدم مصطفي جلال والنقيب صبحي طه من قوة مركز الداخلة وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية، كما جرى استدعاء وحدات إطفاء إضافية من مركزى بلاط الخارجة للمشاركة في إطفاء الحريق، بدعم الوحدات المحلية القروية المجاورة للسيطرة على الحريق قبل امتداده للمنازل المجاورة.

وتم تحرير بمحضر بالحريق وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.