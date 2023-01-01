الأحد 01 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

استاد القاهرة يلزم الأهلى بسداد 500 ألف جنيه قبل خوض مباراة بيراميدز

ستاد القاهرة
ستاد القاهرة

اتفق مسئولو الأهلى مع وليد عبدالوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة، على حصول هيئة الاستاد على 500 ألف جنيه غدًا قبل خوض مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى التى ستقام على ملعب استاد القاهرة.

وأكد مصدر مسئول أن هيئة الاستاد لديها ما يقرب من مليونى و250 ألف جنيه لدى الأهلى، ولذلك اشترط وليد عبدالوهاب الحصول على جزء من المستحقات السابقة قبل خوض المباراة.

وكان الأهلى قد طلب إقامة مباراة بيراميدز على ملعب استاد القاهرة بدلًا من استاد السلام بناءً على طلب مارسيل كولر المدير الفنى للفريق الأحمر الذى أشاد بأرضية ملعب استاد القاهرة مقارنة باستاد السلام.

وتراجعت نتائج الأهلى فى الفترة الأخيرة وتعادل فى آخر مباراتين مع سموحة وسيراميكا فى الدورى وهو ما أثار غضب جماهير المارد الأحمر، ويسعى الأهلى لتحقيق الفوز فى هذه المباراة لإعادة الثقة والمنافسة على بطولة الدورى.

الاهلي وبيراميدز اهلي 500 ألف جنيه بطوله الدورى رئيس هيئة ستاد القاهرة لإستاد القاهرة

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