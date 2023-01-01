مصرع مواطن صعقًا بالكهرباء فى الفيوم

لقي مواطن مصرعه، صعقًا بالتيار الكهربائي بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مستشفى سنورس المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وشهد طريق القاهرة - الفيوم، على سقوط جثة مواطن، بجوار بعض كابلات الكهرباء، خلف قاعة أفراح على الطريق.

وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبيّن وجود جثة لمواطن يُدعى، (محمد م ا) - 41 سنة - مقيم بقرية الزاوية الخضراء، بمركز سنورس، وأن الوفاة نتيجة صعق كهربائي، وتم نقل الجثة إلى مستشفى سنورس المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيق.