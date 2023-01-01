الأحد 01 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

1250 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات النقل بمعاهد شمال سيناء الأزهرية

امتحانات النقل بمعاهد
امتحانات النقل بمعاهد شمال سيناء الثانوية الازهرية

أدى 1250 طالبا وطالبة اليوم الأحد امتحانات النقل للقسم العلمي والأدبي للصفين الأول والثاني الثانوي بمعاهد شمال الأزهرية.
وانطلقت اليوم فعاليات امتحانات النقل الثانوي بقسميها العلمي والأدبي بمعاهد شمال سيناء الأزهرية، وأجرى الشيخ محمد سعد خضر مدير عام المنطقة للعلوم العربية والشرعية، وبرفقته محمد محمود على مندوب رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ مصطفى شلبى مدير التعليم الثانوي، جولة  لمتابعة سير الامتحانات.


وشملت الجولة لجنة معهد بنين العريش الثانوى وقد أدى طلاب القسم الأدبي امتحان مادة الفقه وعلم النفس والعروض  فين حين أدى طلاب القسم العلمى امتحان مادة الفقه والجبر وحساب المثلثات، وأشاد «خضر»  بحسن العمل والانضباط داخل مقر اللجنة واطمئن على توفير كافة الخدمات داخل مقر اللجنة.


 من جهته قال محمد عبد العظيم عطية مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب أن الأسئلة الموضوعة لم تخرج عن الكتاب المدرسي والمنهج الذي تم تدريسه للطلاب، موضحا أن عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات اليوم بالقسم الأدبى  650 طالبا وطالبة، وعدد طلاب القسم العلمى 600 طالب وطالبة.


وكانت منطقة شمال سيناء الازهرية قد اختتمت الخميس الماضي ، امتحانات الفصل الدراسي الأول للمرحلتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بشمال سيناء.

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إنطلاق امتحانات النقل الثانوية الأزهرية الأزهر شمال سيناء سيناء

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