«العسومى» يثمن دور مصر بقيادة الرئيس السيسى فى دعم القضايا العربية

التقى عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ المصري، وذلك بمقر المجلس بالقاهرة.

وأكد "العسومي"، خلال اللقاء، حرص البرلمان العربي على تعزيز التعاون مع مجلس الشيوخ، انطلاقًا من الدور المهم الذي باتت تلعبه الدبلوماسية البرلمانية في دعم القضايا العربية، مثمنًا عاليًا الجهود الحثيثة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومواقفه المُشرِفة والمشهود لها في تعزيز العمل العربي المشترك والدفاع عن الأمن القومي العربي، فضلًا عن الدعم غير المحدود الذي تقدمه الدولة المصرية بكل مؤسساتها وأجهزتها، لاحتضانها البرلمان العربي في القاهرة وتيسير عمله، مما يكون له أكبر الأثر في قيامه بالدور المنوط به في دعم العمل العربي المشترك، كما أشاد بدور رئيس مجلس الشيوخ المصري وجهوده الكبيرة في إثراء الحياة السياسية المصرية وبمستوى تعاون المجلس مع البرلمانات والمجالس العربية، بما يعزز من الدور العربي المشترك خدمة لقضايا الأمتين العربية والإسلامية.

من جانبه، ثمن رئيس مجلس الشيوخ المصري الدور الذي يقوم به البرلمان العربي في نصرة القضايا العربية والدفاع عن مصالح الشعوب العربية، مؤكدا أنه صوت حقيقي معبر عن الشعوب العربية ومصالحها، ويقود دبلوماسية برلمانية متطورة للدفاع عن القضايا العربية في المحافل الإقليمية والدولية، وخدمة مصالح الشعب العربي وتحقيق تطلعاته المشروعة في الاستقرار والتقدم والتنمية.

واستعرض رئيس البرلمان العربي، الجهود التي يقوم بها البرلمان العربي وتحركاته خلال المرحلة الحالية والمقبلة، وذلك لمواكبة كل التطورات والأحداث العربية الراهنة، مؤكدًا أن البرلمان العربي سيظل ظهيرًا برلمانيًا مساندًا وداعمًا لكل القضايا العربية.

حضر اللقاء النائب طارق نصير، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي، واللواء محمد رستم، مدير مكتب رئيس مجلس الشيوخ، والمستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ.

العسومي خلال لقائه رئيس مجلس الشيوخ