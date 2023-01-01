بينها «سانت كاترين والبردويل».. تفاصيل تطوير وإنشاء 9 مطارات مصرية

حققت المطارات المصرية إنجازا كبيرا على مستوى القارة الإفريقية فى حركة الركاب والشحن الجوى، حيث تصدر مطار القاهرة الدولى القائمة التى أصدرها المجلس الدولى للمطارات ACI لأول عشرة مطارات إفريقية من حيث حجم حركة الركاب فى عام 2021، كما جاء مطار القاهرة فى "المركز الثانى" فى حركة شحن البضائع، وحصل مطار الغردقة على المركز الخامس ومطار شرم الشيخ المركز الثامن ضمن أول عشرة مطارات إفريقية من حيث عدد الركاب، وفقا لإحصاءات المجلس الدولى للمطارات، وقد حقق مطار القاهرة "المركز الأول" إفريقيًا بعدد ركاب بلغ 11 مليونا و346 ألف راكب، متفوقا على مطارات جنوب إفريقيا ونيجيريا وإثيوبيا والمغرب وكينيا، وشهد عام 2022 تشغيل مطاري سفنكس ومبنى الركاب (2) بشرم الشيخ، وأعمال تطوير مختلف المطارات في ضوء تحقيق أهداف التنمية الشاملة ورؤية الدولة المصرية 2030.

مطار شرم الشيخ

تصدر مطار شرم الشيخ قائمة تطوير مشروعات التنمية المستدامة لما شهدته المدينة من أحداث ومؤتمرات هامة في ضوء الحركة السياحية الوافدة على مدار العام، مما جعله في مقدمة خريطة التطوير الدائم، وقد شهد المطار العديد من أعمال التطوير والتوسعة تزامنا مع استضافة مدينة شرم الشيخ قمة تغير المناخ 27 cop وشملت أعمال التطوير:

زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 10 ملايين راكب سنويا بدلا من 7.5 مليون راكب، كما ستتم زيادتها فيما بعد لتصل سعة المطار إلى 20 مليون راكب سنويا، وزيادة البوابات من 8 إلى 12 وزيادة مساحات صالات السفر والوصول ومناطق انتظار الركاب ليستوعب الزيادة المستقبلية، فضلا عن تعزيز المنظومة الأمنية، وتطوير منظومة السيور ونقل الحقائب وتركيب منظومة الكشف باستخدام الأشعة CT، وإحلال وتجديد وتركيب أنظمة الإنذار الآلى والإطفاء التلقائى للحريق لمحطات الأقمار الصناعية والاتصالات، حيث تم توسعة مبنى الركاب رقم (2).



زيادة مواقف السيارات إلى 67 موقفا لانتظار الطائرات، بما يسهم في رفع قدرة المطار على استيعاب الزيادة في حركة الطائرات مستقبلا.

- تنفيذ محطات طاقة شمسية من خلال توقيع بروتوكول تعاون بين مركز تحديث الصناعة ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة المصرية للمطارات لتقديم الدعم الفني في تنفيذ محطة طاقة شمسية بمطار شرم الشيخ الدولي.



مطار سفنكس

جرى تطوير مطار سفنكس لخدمة سكان محافظات الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، والمنوفية، وتخفيف التكدس عن مطار القاهرة، وتنشيط "سياحة اليوم الواحد"، نظرا لقرب المطار من المتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة، وقد بدأ تشغيل الرحلات الداخلية فى الأول من نوفمبر 2022 من خلال شركة إير كايرو، الذراع الاقتصادية منخفضة التكاليف لمصر للطيران، وبدء تشغيل الرحلات الدولية فى الأول من ديسمبر 2022، وشملت أعمال التوسعة زيادة المساحة الإجمالية للمبنى لتصل إلى 24 ألف متر مسطح بدلا من 3600 متر، بما يزيد من طاقة المطار الاستيعابية إلى 900 راكب/ ساعة بدلا من 300 راكب/ ساعة لتبلغ طاقته الإجمالية نحو مليون ومائتي ألف راكب سنويا، وتطوير المكاتب الإدارية ومنطقة الأسواق الحرة، وغرفة التحكم والمراقبة ومنظومة الكاميرات ومنطقة سيور الحقائب والمنظومة الأمنية والخدمية ومهبط الطائرات، واستكمال مراحل تشغيل الأنظمة التقنية والأمنية بالمطار، واستخدام اللمبات الموفرة للطاقة "الليد" بصالات المطار والمكاتب الإدارية، وكذلك دراسة إمكانية استخدام الطاقة الشمسية في إضاءة مباني المطار بالتنسيق مع سلطة الطيران المدني لتحقيق أعلى مستويات السلامة والجودة البيئية.





مطار العاصمة

مطار العاصمة الإدارية الجديدة يقع جهة الشرق من مطار القاهرة، ويتكون من مبنى ركاب بمساحة 4000 متر بسعة 300 راكب/ ساعة، ويحتوي المبنى على عدد (6) كاونترات للوصول، و(4) كاونترات للسفر و(2) سير حقائب، قاعة لكبار الزوار و6 كاونترات لشركات الطيران، كما تم تزويد المطار بأحدث كاميرات المراقبة وأنظمة الكشف X-Ray ونظام للإنذار الآلي ضد الحريق، وتم إنشاء ممر جديد يسع 8 طائرات وساحة انتظار السيارات تسع 400.





مطار برنيس

يعُد مطار «برنيس» من المطارات الواعدة لتنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر، نظرا لما تتمتع به هذه المنطقة من ثراء بالمقاصد السياحية، وتميزها بموقع فريد على ساحل البحر الأحمر بما يسهم فى جذب مزيد من الاستثمارات بالمنطقة المحيطة بالمطار الذى يقع جنوب مدينة مرسى علم، ويتكون من صالة ركاب بسعة 600 راكب/ ساعة، وممر بطول 3650 مترا، وعرض 60 مترا، وترمك يسع نحو 8 طائرات، و47 منشأة فنية وإدارية وخدمية.





مطار البردويل

يقع المطار وسط سيناء في منطقة المليز لخدمة المناطق الصناعية، والزراعية في سيناء.. وتشمل أعمال إنشاء وتطوير المطار مبنى للركاب سعة 300 راكب/ ساعة، وممرا رئيسيا بطول 3350 مترا وعرض 60 م وترمك للطائرات يسع 8 طائرات وبرج للمراقبة الجوية ومبنى للأرصاد ومنشآت إدارية وخدمية وفنية.





مطار سانت كاترين

مطار سانت كاترين يعد من المطارات المصرية السياحية المهمة الذي سيحقق أهداف الدولة في تنشيط السياحة الدينية والبيئية بالمدينة، وتشمل أعمال التطوير زيادة مساحة مبنى الركاب ورفع كفاءته، وبناء مبنى جديد لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطار من 80 راكبا/ ساعة إلى 600 راكب/ساعة، وتطوير الممر الحالي لرفع الطاقة الاستيعابية للمطار لخدمة المنطقة السياحية، وإنشاء "ترمك" جديد يسع 8 طائرات إلى جانب الترمك الحالي الذي يسع 3 طائرات، لتصل الطاقة الاستيعابية إلى 11 طائرة، وإنشاء مدخل جديد للمطار وساحة انتظارسيارات تسع 100 سيارة وتطوير سور المطار .





مطار برج العرب

يتم حاليا إنشاء أول مبنى ركاب صديق للبيئة فى مصر، يستوعب 4 ملايين راكب سنويا بمساحة إجمالية 36000 متر، لتصل السعة الاستيعابية للمطار(6 ملايين راكب) سنويا، ومخطط الانتهاء منه فى مارس عام 2023 ليستوعب حجم حركة الركاب المتوقعة حتى 2030 حسب الدراسات، إلى جانب رفع كفاءة الممرالرئيسي طبقا لتشريعات الطيران المدنى وإنشاء نظام صرف متكامل للأمطار، وإنشاء تاكسى جوى جديد بجميع تجهيزاته وربطه بالحقل الجوى القديم، وإنشاء طرق خدمية ورفع كفاءة تأمين سلامة هبوط وإقلاع الطائرات بما يتوافق مع المعايير الدولية ضمانا لسلامة وأمن الطيران المدني ورفع كفاءة التشغيل بالمطار.





مطار الغردقة

جرى تطوير المطار لاستيعاب الحركة الجوية المتزايدة ليضم المبنى عدد 72 كاونترا لإنهاء إجراء السفر والوصول، وكاونترين لخدمة الأمتعة كبيرة الحجم، كما تم تطوير البنية التحتية لمنطقة إجراءات السفر الدولى ومنظومة السيور ومنطقة فرز الحقائب للمغادرين من خلال العمل بنظام نقل آلي يحتوى على 6 سيور لنقل حقائب الركاب المغادرين، و9 سيور كهربائية لاستلام أمتعة الركاب القادمين، وتم تركيب منظومة كاميرات مراقبة أمنية ونظام تحكم إلكترونى وزيادة السعة التخزينية للكاميرات، وتركيب منظومة إضافية للكشف الآلى لمنطقة سيور نقل الحقائب، وتطوير منظومة الإنذار وإطفاء الحريق التلقائى، بالإضافة إلى تركيب بوابة بيومترية إضافية وأجهزة للكشف عن المتفجرات، كما تم إنشاء ترمك جديد ليسع عدد 12 موقفا للطائرات لاستيعاب الحركة الجوية المتزايدة.



مطار العلمين

يشهد مطار العلمين أعمال تطوير تشمل زيادة طاقته الاستيعابية إلى 400 راكب/ ساعة، كما يجرى حاليا تطوير الحقل الجوى ليستوعب 45 طائرة، وتم الانتهاء من توسعة الممر الحالى ليستوعب الطائرات الكبيرة، وإنشاء ممر جديد بطول 4 كيلومترات وعرض 45 مترا، وإنارة الممرات بمنظومة جديدة وربطها ببرج المراقبة الجوية، ومحطة للخدمات الأرضية وتموين الوقود ومحطة للكهرباء، ويستوعب بارك المطار حاليا 400 سيارة و150 أتوبيسا.

كما شهدت مطارات الأقصر وأسوان وأبوسمبل وسوهاج وأسيوط ومرسى مطروح وطابا وبورسعيد أعمال تطوير ورفع كفاءة شملت كافة مرافق هذه المطارات، كإنارة الممرات وصيانة شاملة للممرات ورفع كفاءة برج المراقبة الجوية وإحلال وتجديد وتركيب أنظمة الإنذار الآلي والإطفاء التلقائي للحريق لمحطات الأقمار الصناعية والاتصالات.